На сколько выросли продажи квартир в Тбилиси
Объем рынка в Тбилиси в марте 2026 года составил 352 миллиона долларов, на 33% больше, чем в марте 2025 года 24.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-24T10:52+0400
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в марте продано более четырех тысяч, что на 132% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в ежемесячном обзоре рынка недвижимости TBC Capital. Согласно обзору, объем рынка в марте 2026 года составил 352 миллиона долларов, на 33% больше, чем в марте 2025 года. В этот период средняя цена продажи составила $1 341 за кв. метр (+4%). Больше всего продано квартир площадью 50-75 квадратных метров. В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми (859 квартир) и Сабуртало (830 квартир). По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с мартом 2025 года на 5% и составила 10,1 доллара за квадратный метр. Согласно обзору, в январе-марте продано 10 723 квартиры, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Объем рынка в первом-квартале 2026 года составил 941 миллион долларов, на 24% больше, чем в январе-марте 2025 года. В этот период средняя цена продажи составила $1 343 за кв. метр(+6%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
10:52 24.04.2026 (обновлено: 10:54 24.04.2026)
Всего в январе было продано 564 новые квартиры, это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По вторичному жилью было совершено 3 467 сделок (+40%).
