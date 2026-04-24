Проект порта Анаклия переходит в активную фазу - замминистра

Проект порта Анаклия переходит в активную фазу - замминистра

Sputnik Грузия

Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul 24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T19:44+0400

2026-04-24T19:44+0400

2026-04-24T19:44+0400

ТБИЛИСИ, 24 апр – Sputnik. Мобилизационные работы по строительству глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе Грузии завершены, и проект переходит в активную фазу строительства, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Как отметила Иоселиани, подрядчик, представитель бельгийской "большой четверки" в сфере морского строительства, компания Jan De Nul, уже приступает к активным строительным работам. "За этот период нам удалось сэкономить около 52 миллионов долларов в рамках этого проекта. Будет построено около 1 380 метров волнолома, и, соответственно, входной канал будет углублен примерно до 18 метров, чтобы позволить крупным судам заходить в морской порт Анаклия", — отметила Иоселиани. Замминистра отметила, что это приоритетная задача, чтобы вновь укрепить позиции Грузии как ведущей транзитной страны в Среднем коридоре. По словам Иоселиани, в стране действует последовательный и систематический план развития в этом направлении, который включает в себя морские порты и железнодорожную инфраструктуру, а также развитие дорожной сети и строительство автомагистралей, а также авиационного сектора, в том числе проекта международного аэропорта Вазиани. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.

анаклия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, анаклия, порт анаклия