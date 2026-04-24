https://sputnik-georgia.ru/20260424/saakashvili--yabloko-raskola-v-oppozitsii-gruzii-novyy-skandal-298289493.html

Саакашвили – яблоко раскола: в оппозиции Грузии новый скандал

Находящийся в тюрьме Саакашвили начал критику альянса, обвинив соратников по борьбе с властью в бездействии 24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T18:45+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

тамара черголеишвили

ника гварамия

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/12/290950023_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f09371ce12a4f2685652446ebd9138be.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы и его недовольство действиями оппозиционного альянса, состоящего из девяти партий стали новой причиной для разлада партийного объединения. В объединение входят партии, которые открыто называют свой курс прозападным: "Коалиция за перемены", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия" "Единство национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". При этом, кроме "Нацвижения", "Площади Свободы" и "Национал-демократической партии", все остальные партии были созданы бывшими лидерами "Нацдвижения". Находящийся в тюрьме Саакашвили начал критику альянса после того, как стало известно о первых планах оппозиции по поводу подготовки к акции протеста 26 мая, и обвинил соратников по борьбе с властью в бездействии. По его мнению, оппозиционные политики "ненавидят народ" и не хотят выходить из зоны комфорта, что вызвало недовольство лидеров альянса, которые обвинили его в попытке диктовать условия и в неуважении другого мнения. Однако при этом "Национальное движение" пока не делало официального заявления, покинет ли оно альянс. Однако другой лидер партии, Леван Хабеишвили, уже открыто раскритиковал соратников по оппозиции призвав "не мериться с Саакашвили своим политическим весом". Между тем в альянсе уверены, что решение "Нацдвижения" – лишь вопрос времени. А одна из лидеров "Федералистов" Тамар Черголеишвили и вовсе указала прямым текстом "Нацдвижению" на дверь. "Тем, кого интересует размер и вес партий, входящих в альянс, пусть учтут: те, кто к нам присоединяется, будут равны нам, а не наоборот", – заявила Черголеишвили. Предсказание от "Грузинской мечты" В правящей партии "Грузинская мечта" видят логичный конец всего объединения. "Когда у объединения нет общей идеи, все это искусственно. Конечно, долго оно не просуществует", – заявил член "Грузинской мечты" Леван Махашвили. В тоже время он уверен, что противостояние с Саакашвили остальная часть оппозиции проиграет. "Они выступают против Саакашвили, который является создателем остальных "мишистов". Противостояния с Саакашвили не получится, потому что в этом альянсе крупнейшая партия – "Национальное движение", – отметил Махашвили. Планы и суть оппозиции Между тем, несмотря на все разногласия, оппозиционный альянс продолжает активно готовиться к акции протеста 26 мая. Уже 10 мая альянс планирует перенести агитацию в регионы и активно встречаться с населением, а пока лидеры оппозиции начали встречи с дипломатическим сектором, где обсуждают политическую повестку дня. Если смотреть по последним парламентским выборам 2024 года как по последним выборам в Грузии без партийного бойкота, то наибольшей поддержкой населения пользуется партия "Коалиция за перемены", созданная двумя бывшими членами "Единого национального движения" Никой Гварамия и Никой Мелия и фактически перетянувшая на себя основной молодой актив "Нацдвижения". Само "Единое национальное движение" занимает лишь вторую строчку в рейтинге. При этом на сегодняшний день "Коалиция за перемены" Ники Гварамия опережает по финансовой поддержке "Нацдвижение". Остальные партии не пользуются практически никаким политическим авторитетом, действуя в альянсах и коалициях.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

