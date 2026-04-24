В Грузии снова рассматривают возможность строительства завода электромобилей
Спустя семь лет Грузия возвращается к идее создания производства электромобилей в Кутаиси
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство Грузии вернулось к рассмотрению целесообразности строительства завода по производству электромобилей, и соответствующее исследование уже заказано.О планах построить завод по производству электромобилей во втором по величине городе Грузии – Кутаиси, власти страны объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. Однако в 2020 году из-за пандемии строительство сначала было отложено, а затем и вовсе отменено.Теперь правительство заказало исследование, цель которого – оценить целесообразность запуска производства электромобилей в Грузии с особым акцентом на Кутаиси как индустриальный центр, располагающий соответствующей инфраструктурой и логистическим доступом к портам и региональным рынкам.Исследование проведет компания Bidio Consulting, которая должна представить заказчику, то есть агентству Produce in Georgia, обоснованные выводы об осуществимости проекта завода по производству электромобилей в Кутаиси до 31 июля 2026 года.Согласно техническому заданию, исследование включает анализ спроса как на рынке Грузии, так и на региональных и экспортных рынках, оценку технологических конфигураций, включая CKD/SKD или полный цикл производства, анализ цепочки поставок и подготовку финансовой модели.Кроме того, консультант должен оценить экономический эффект проекта, включая его влияние на занятость, экспорт и бюджетные доходы, а также определить возможные формы участия государства, такие как налоговые льготы или инфраструктурная поддержка.Идея построить завод электромобилей в Грузии впервые появилась в 2016 году. По планам правительства, после запуска предприятия 90% автопарка страны в течение десяти лет должно было быть заменено электромобилями.Готовность строить завод по производству электромобилей выражали различные китайские компании, которые должны были обеспечить поставки необходимого сырья для производства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
© Changan Worldwide — Электромобиль Changan Automobile
Электромобиль Changan Automobile - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2026
