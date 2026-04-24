В Тбилиси зарезали иностранца – подробности

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание вплоть до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Гражданин Грузии сдался полиции после убийства иностранного гражданина в одной из квартир Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.Как установило следствие, 26-летний мужчина во время ссоры зарезал иностранного гражданина в квартире в столице Грузии, после чего скрылся с места происшествия. Гражданство убитого МВД Грузии не уточняет.Спустя несколько часов мужчина сам явился в полицию, признался в содеянном и сдал орудие убийства.За умышленное убийство ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

