В Тбилиси зарезали иностранца – подробности
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание вплоть до 15 лет лишения свободы 24.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-24T15:55+0400
В Тбилиси зарезали иностранца – подробности
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание вплоть до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Гражданин Грузии сдался полиции после убийства иностранного гражданина в одной из квартир Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как установило следствие, 26-летний мужчина во время ссоры зарезал иностранного гражданина в квартире в столице Грузии, после чего скрылся с места происшествия. Гражданство убитого МВД Грузии не уточняет.
Спустя несколько часов мужчина сам явился в полицию, признался в содеянном и сдал орудие убийства.
За умышленное убийство ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.