Задержанный за шпионаж в Грузии будет ждать приговора в тюрьме
Из трех обвиняемых в шпионаже, задержан только один, двое других граждан находятся за границей 24.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-24T23:31+0400
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения трем гражданам Грузии обвиняемым в шпионаже в пользу иностранных спецслужб.
Заседание суда проходило в закрытом режиме, а все участники процесса дали подписку о неразглашении.
Из трех обвиняемых в шпионаже, задержан только один, двое других граждан находятся за границей.
По данным следствия, задержанный был завербован иностранными спецслужбами и получил кодовый псевдоним. Сотрудник иностранных спецслужб поручал гражданину Грузии за определенную сумму собирать информацию, направленную против государства.
В частности, следствие установило, что задержанному было поручено собирать и передавать информацию по следующим направлениям: дислокация, численный состав и средства силовых структур Грузии – МВД Грузии, СГБ Грузии, Минобороны, а также фото- и видеосъемка мест расположения этих ведомств, информация о расположении стратегических объектов, в том числе мостов и магистралей.
Также СГБ Грузии уличили в подобных действиях еще двух граждан Грузии, которые тоже работали на указанную спецслужбу.
В ведомстве не уточняют, на спецслужбы какой страны работали граждане Грузии.
Всем трем гражданам Грузии грозит от 8 до 12 лет лишения свободы за шпионаж.
В грузинском уголовном кодексе под шпионажем подразумевается сбор, хранение или передача либо вымогательство или похищение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям вещей, документов, сведений или иных данных, содержащих государственную тайну Грузии, а также сбор или передача иной информации по заданию иностранной разведки в ущерб интересам Грузии.