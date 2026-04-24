Задержанный за шпионаж в Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Из трех обвиняемых в шпионаже, задержан только один, двое других граждан находятся за границей

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения трем гражданам Грузии обвиняемым в шпионаже в пользу иностранных спецслужб. Заседание суда проходило в закрытом режиме, а все участники процесса дали подписку о неразглашении. Из трех обвиняемых в шпионаже, задержан только один, двое других граждан находятся за границей. По данным следствия, задержанный был завербован иностранными спецслужбами и получил кодовый псевдоним. Сотрудник иностранных спецслужб поручал гражданину Грузии за определенную сумму собирать информацию, направленную против государства. Также СГБ Грузии уличили в подобных действиях еще двух граждан Грузии, которые тоже работали на указанную спецслужбу. В ведомстве не уточняют, на спецслужбы какой страны работали граждане Грузии. Всем трем гражданам Грузии грозит от 8 до 12 лет лишения свободы за шпионаж. В грузинском уголовном кодексе под шпионажем подразумевается сбор, хранение или передача либо вымогательство или похищение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям вещей, документов, сведений или иных данных, содержащих государственную тайну Грузии, а также сбор или передача иной информации по заданию иностранной разведки в ущерб интересам Грузии.

