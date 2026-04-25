Что мы едим: на западе Грузии выявили нелегальные сыроварню и скотобойню
Предприниматели вели работу без обязательного признания и регистрации в Реестре экономической деятельности 25.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Незаконное предприятие по производству сыра выявили в Багдати и скотобойню – в Мартвили (регион Имерети), сообщило Национальное агентство продовольствия. По информации агентства, производственный процесс на незаконных предприятиях приостановлен, а владельцы оштрафованы. Предприниматели вели работу без обязательного признания и регистрации в Реестре экономической деятельности. В сыроварне были выявлены критические нарушения. Также было нарушено правило предоставления потребителями информации о продовольствии. На бойне свиней были нарушены требования к безопасности пищевых продуктов и ветеринарному надзору. Агентство напомнило предпринимателям, что в соответствии с грузинским законодательством деятельность без регистрации и признания в Реестре экономической деятельности запрещена. Кроме того, убой животных без ветеринарного надзора представляет угрозу для здоровья и жизни человека, увеличивает риск распространения зоонозных заболеваний (сибирская язва, бруцеллез и др.) и отравлений. Агентство предупреждает граждан о недопустимости произвольного убоя животных на самодельных скотобойнях.
