https://sputnik-georgia.ru/20260425/inostrantsev-zaderzhali-v-gruzii-za-sposobstvovanie-prodazhe-narkotikov-298299252.html

Иностранцев задержали в Грузии за способствование продаже наркотиков

Иностранцев задержали в Грузии за способствование продаже наркотиков

Sputnik Грузия

Теперь задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 25.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-25T16:27+0400

2026-04-25T16:27+0400

2026-04-25T16:27+0400

происшествия

новости

грузия

украина

имерети

сакстат

тбилиси

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция Грузии в регионе Имерети задержала двух иностранных граждан по обвинению в хранении и способствовании реализации наркотических средств, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, задержанные – граждане Украины и Казахстана, у которых во время обыска было обнаружено наркотическое средство метадон и средства для его расфасовки. Также метадон нашли и в тайниках во время следственных действий. Теперь задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с наркотиками остается одним из приоритетов работы МВД Грузии. За первые два месяца обвинения за преступления, связанные с наркотиками, были предъявлены 1 870 лицам. В частности, по "Сакстату", в январе обвинения в наркопреступлениях предъявили 756 лицам, а в феврале – 1 114. Из общего числа обвиняемых 1 036 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 77 – в реализации наркотиков.

украина

имерети

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, украина, имерети, сакстат, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики