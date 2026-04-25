Иностранцев задержали в Грузии за способствование продаже наркотиков
Теперь задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 25.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция Грузии в регионе Имерети задержала двух иностранных граждан по обвинению в хранении и способствовании реализации наркотических средств, говорится в сообщении МВД. По данным ведомства, задержанные – граждане Украины и Казахстана, у которых во время обыска было обнаружено наркотическое средство метадон и средства для его расфасовки. Также метадон нашли и в тайниках во время следственных действий. Теперь задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Борьба с наркотиками остается одним из приоритетов работы МВД Грузии. За первые два месяца обвинения за преступления, связанные с наркотиками, были предъявлены 1 870 лицам. В частности, по "Сакстату", в январе обвинения в наркопреступлениях предъявили 756 лицам, а в феврале – 1 114. Из общего числа обвиняемых 1 036 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 77 – в реализации наркотиков.
