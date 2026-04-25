Немецкая авиакомпания Condor вновь свяжет Тбилиси с Франкфуртом
Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы ежедневно 25.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-25T13:04+0400
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Немецкая авиакомпания Condor возвращается на авиационный рынок Грузии и начнет выполнять прямые регулярные рейсы Франкфурт-Тбилиси с 15 июня, сообщило Агентство гражданской авиации. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы ежедневно. Согласно представленному в Агентство гражданской авиации заявлению, регулярное авиасообщение будет осуществляться на воздушных судах типа Embraer 190. Агентство выдало немецкой авиакомпании необходимое разрешение на выполнение полетов 20 апреля. Авиакомпания Condor была основана в 1955 году. Ее основная база находится в аэропорту Франкфурта. По данным за 2025 год, авиакомпания владеет 60 самолетами Boeing и Airbus. Condor летает в страны Средиземноморья, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
