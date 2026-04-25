Тбилиси и Шанхай свяжут прямые рейсы – Минэкономики
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Прямые авиарейсы Шанхай-Тбилиси начнут летать с 15 июля, такое решение было принято на встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили с руководством китайской авиакомпании China Eastern Airlines. По договоренности, China Eastern Airlines будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Шанхай-Тбилиси-Шанхай с частотой три раза в неделю. "Запуск прямых рейсов по направлению Тбилиси-Шанхай – еще одно подтверждение высокого уровня политических и экономических связей между странами", – заявила Квривишвили. На встрече глава Минэкономики Грузии подчеркнула особое значение начала прямого воздушного сообщения с главным финансовым центром Китая и отметила, что это решение будет способствовать дальнейшему развитию деловых и экономических связей между двумя странами. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
15:36 25.04.2026 (обновлено: 16:00 25.04.2026)
