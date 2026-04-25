https://sputnik-georgia.ru/20260425/tbilisi-i-shankhay-svyazhut-pryamye-reysy--minekonomiki-298299635.html

Тбилиси и Шанхай свяжут прямые рейсы – Минэкономики

Sputnik Грузия

China Eastern Airlines будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Шанхай-Тбилиси-Шанхай с частотой три раза в неделю 25.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-25T16:00+0400

мариам квривишвили

тбилиси

китай

шанхай

экономика

грузия

рейсы

авиасообщение в грузии

авиация

авиасообщение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24835/89/248358904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e8fdb87d20bcefde0f3c3ae2d99e209.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Прямые авиарейсы Шанхай-Тбилиси начнут летать с 15 июля, такое решение было принято на встрече министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили с руководством китайской авиакомпании China Eastern Airlines. По договоренности, China Eastern Airlines будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Шанхай-Тбилиси-Шанхай с частотой три раза в неделю. "Запуск прямых рейсов по направлению Тбилиси-Шанхай – еще одно подтверждение высокого уровня политических и экономических связей между странами", – заявила Квривишвили. На встрече глава Минэкономики Грузии подчеркнула особое значение начала прямого воздушного сообщения с главным финансовым центром Китая и отметила, что это решение будет способствовать дальнейшему развитию деловых и экономических связей между двумя странами. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

