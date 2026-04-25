https://sputnik-georgia.ru/20260425/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-rossiyu-otkryta-dlya-legkovykh-avtomobiley---298302900.html
Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию открыта для легковых автомобилей
Sputnik Грузия
Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены накануне 25.04.2026, Sputnik Грузия
грузия
новости
общество
армения
гудаури
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
ситуация на дорогах грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899879_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_7ed2e93a5984218076b8266ec9bd0b60.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Движение транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс были введены днем 24 апреля. По информации ведомства, на участке Гудаури (Поста) – Коби сохраняется ограничение на движение грузовых автомобилей. Легковые автомобили могут передвигаться по дороге лишь через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодня пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
армения
гудаури
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899879_0:135:1641:1366_1920x0_80_0_0_6d9afed90b2399972be1b1ecf017bc2d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, армения, гудаури, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, армения, гудаури, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии
