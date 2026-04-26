Аналитики прогнозирует увеличение темпов роста экономики Грузии

На повышение прогнозов в первую очередь повлияло ожидание, что конфликт на Ближнем Востоке закончится в относительно короткие сроки 26.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-26T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Аналитики компании TBC Capital пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения с 4,5 до 6,1%, говорится в обзоре компании. Причиной повышения прогноза аналитики называют сочетание внутренних и внешних тенденций, которые оказывают влияние на экономику. С учетом сочетания внутренних и внешних тенденций, TBC Capital повышает прогноз экономического роста Грузии на 2026 год с 4,5 до 6,1%.По мнению аналитиков, на повышение прогнозов, в первую очередь, повлияло ожидание, что конфликт на Ближнем Востоке закончится в относительно короткие сроки, а негативное влияние на туризм будет частично компенсировано увеличением экспорта сырьевых товаров, а также, возможно, влиянием миграции и спроса со стороны нефтеэкспортеров.Также снижение вероятности урегулирования конфликта на Украине предполагает отсрочку частичного потенциального оттока валютных потоков из Грузии. При этом аналитики отмечают, что настроения на мировых рынках остаются нестабильными. В то же время, несмотря на небольшое укрепление вчера, доллар США фактически вернулся к своему доэскалационному уровню как по отношению к евро, так и к основным торговым партнерам, что, в соответствии с прогнозами TBC Capital, указывает на то, что общая картина с точки зрения среднесрочных и долгосрочных факторов, влияющих на пару евро-доллар, в значительной степени не изменилась. Компания TBC Capital прогнозирует, что годовая инфляция в декабре достигнет 5,6%, что на 2 процентных пункта выше январского прогноза. В базовом сценарии цены на сырьевые товары будут постепенно снижаться, но останутся выше доконфликтного уровня. Соответственно ожидается, что ставка рефинансирования останется неизменной на уровне 8% в течение всего года, при условии отсутствия дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2026 года составил 8,8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-феврале – 8,4%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

