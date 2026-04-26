https://sputnik-georgia.ru/20260426/analitiki-prognoziruet-uvelichenie-tempov-rosta-ekonomiki-gruzii-298311702.html
Аналитики прогнозирует увеличение темпов роста экономики Грузии
Sputnik Грузия
На повышение прогнозов в первую очередь повлияло ожидание, что конфликт на Ближнем Востоке закончится в относительно короткие сроки
2026-04-26T23:31+0400
экономика
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455959_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3faa12d2e8c3743a3efec159724fef8c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455959_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_7f6a4fb07ad2be93eee83c95a4fb1935.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Аналитики компании TBC Capital пересмотрели прогноз роста экономики Грузии в сторону увеличения с 4,5 до 6,1%, говорится в обзоре компании.
Причиной повышения прогноза аналитики называют сочетание внутренних и внешних тенденций, которые оказывают влияние на экономику.
С учетом сочетания внутренних и внешних тенденций, TBC Capital повышает прогноз экономического роста Грузии на 2026 год с 4,5 до 6,1%.
По мнению аналитиков, на повышение прогнозов, в первую очередь, повлияло ожидание, что конфликт на Ближнем Востоке закончится в относительно короткие сроки, а негативное влияние на туризм будет частично компенсировано увеличением экспорта сырьевых товаров, а также, возможно, влиянием миграции и спроса со стороны нефтеэкспортеров.
Также снижение вероятности урегулирования конфликта на Украине предполагает отсрочку частичного потенциального оттока валютных потоков из Грузии.
При этом аналитики отмечают, что настроения на мировых рынках остаются нестабильными.
"После первоначального объявления об открытии Ормузского пролива цена барреля нефти упала на 10%, но после возобновления торгов в понедельник она снова выросла до 95 долларов. Стоит отметить, что по различным показателям реальная цена физического барреля нефти увеличилась примерно на 30 долларов", – отмечается в отчете.
В то же время, несмотря на небольшое укрепление вчера, доллар США фактически вернулся к своему доэскалационному уровню как по отношению к евро, так и к основным торговым партнерам, что, в соответствии с прогнозами TBC Capital, указывает на то, что общая картина с точки зрения среднесрочных и долгосрочных факторов, влияющих на пару евро-доллар, в значительной степени не изменилась.
Компания TBC Capital прогнозирует, что годовая инфляция в декабре достигнет 5,6%, что на 2 процентных пункта выше январского прогноза.
В базовом сценарии цены на сырьевые товары будут постепенно снижаться, но останутся выше доконфликтного уровня.
Соответственно ожидается, что ставка рефинансирования останется неизменной на уровне 8% в течение всего года, при условии отсутствия дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2026 года составил 8,8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-феврале – 8,4%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.