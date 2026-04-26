Более 1500 случаев насилия над детьми зарегистрировано в Грузии в 2025 году
Рейтинг преступлений, связанных с детьми, возглавляет физическое насилие 26.04.2026
2026-04-26T10:06+0400
Рейтинг преступлений, связанных с детьми, возглавляет физическое насилие
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Несовершеннолетние лица в Грузии в 2025 году становились жертвами насилия в 1 560 случаях, данные предоставило Агентство государственной опеки и помощи жертвам торговли людьми.
Согласно статистике ведомства, классификация видов насилия по данным 2025 года выглядит следующим образом:
Физическое насилие – 329 детей;
Психологическое насилие – 594 ребенка;
Сексуальное насилие – 170 детей;
Пренебрежение – 381 ребенок;
Экономическое насилие – трое детей;
Трудовая эксплуатация/торговля людьми – трое детей;
Сексуальная эксплуатация/торговля людьми – шесть детей;
Согласно Национальной статистической службе "Сакстат", пострадавшими от уголовных преступлений в 2024 году признано 1 373 человека младше 18 лет, из которых 607 стали жертвами семейного насилия, 180 – жертвами сексуальных преступлений и 190 – жертвами угроз.