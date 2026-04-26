https://sputnik-georgia.ru/20260426/chto-izvestno-o-strelyavshem-na-prieme-s-uchastiem-trampa-298307367.html

Что известно о стрелявшем на приеме с участием Трампа

Sputnik Грузия

Коулу Томасу Аллану 31 год, он работал преподавателем, а два года назад получил звание "Учитель месяца" 26.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-26T12:12+0400

в мире

новости

происшествия

сша

калифорния

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24608/88/246088840_60:0:1536:830_1920x0_80_0_0_53d677d0c2745f2b16ebd4cb0f800035.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии, в котором участвовал Дональд Трамп, после задержания признался, что его целью были чиновники администрации президента США.Как пишет CBS News, стрелка зовут Коул Томас Аллан, ему 31 год, он из Калифорнии. Он был постояльцем отеля, где проходило мероприятие.В профиле мужчины в соцсетях указано, что он работал преподавателем в фирме C2 Education, а в декабре 2024 года получил награду "Учитель месяца".Издание сообщает, что злоумышленник был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, когда попытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле ресторана отеля.Он произвел несколько выстрелов, в результате чего легкое ранение получил агент секретной службы, который был защищен бронежилетом. Травмы получил и нападавший.Инцидент произошел вечером 25 апреля в зале отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Трампа с корреспондентами Белого дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

калифорния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, сша, калифорния, дональд трамп