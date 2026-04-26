Что известно о стрелявшем на приеме с участием Трампа
Коулу Томасу Аллану 31 год, он работал преподавателем, а два года назад получил звание "Учитель месяца" 26.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-26T12:12+0400
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии, в котором участвовал Дональд Трамп, после задержания признался, что его целью были чиновники администрации президента США.Как пишет CBS News, стрелка зовут Коул Томас Аллан, ему 31 год, он из Калифорнии. Он был постояльцем отеля, где проходило мероприятие.В профиле мужчины в соцсетях указано, что он работал преподавателем в фирме C2 Education, а в декабре 2024 года получил награду "Учитель месяца".Издание сообщает, что злоумышленник был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, когда попытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле ресторана отеля.Он произвел несколько выстрелов, в результате чего легкое ранение получил агент секретной службы, который был защищен бронежилетом. Травмы получил и нападавший.Инцидент произошел вечером 25 апреля в зале отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Трампа с корреспондентами Белого дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
