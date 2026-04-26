Грузия увеличивает поставки фруктов и овощей за рубеж

Средняя экспортная цена яблок составила 0,74 доллара за килограмм, что на 17% выше, чем годом ранее 26.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-26T22:35+0400

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В первом квартале 2026 года из Грузии было экспортировано 9 тысяч тонн яблок на сумму 6,7 млн долларов США, сообщили в Минсельхоз Грузии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос на 7% – 556 тонн, а стоимость увеличилась на 25% –1,3 млн долларов США. Средняя экспортная цена составила 0,74 доллара за килограмм, что на 17% выше, чем годом ранее. Основным направлением поставок остается Россия — 8 569 тонн. В Турцию экспортировано 353 тонны, в Армению — 63 тонны, в другие страны — 43 тонны. В целом экспорт фруктов и овощей демонстрирует рост. В 2025 году общий объем составил 15,4 тысячи тонн на сумму 24,1 млн долларов. За январь-февраль 2026 года экспорт достиг 3,6 тысячи тонн – 5,9 млн долларов, увеличившись на 9% по сравнению с прошлым годом. Среди ключевых рынков Германия, США, Австралия, Израиль и Япония.

