Грузия заработала 16 млн долларов на экспорте безалкогольных газированных напитков
Грузия заработала 16 млн долларов на экспорте безалкогольных газированных напитков
Стоимость экспорта увеличилась на 25%, а объем вырос на 18% 26.04.2026
16:02 26.04.2026
Стоимость экспорта увеличилась на 25%, а объем вырос на 18%
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузия экспортировала 14,9 млн литров безалкогольных газированных напитков на сумму 16 млн долларов США в первом квартале 2026 года, сообщили в Минсельхозе.
По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, стоимость экспорта увеличилась на 25%, а объем вырос на 18%.
Ежегодно Грузия получает значительный доход от экспорта безалкогольных газированных напитков, и средняя экспортная цена растет. В марте этого года средняя экспортная цена выросла на 6%.
Основными экспортными рынками для безалкогольных газированных напитков являются соседние страны, а также Казахстан, Узбекистан, Европейский союз, Израиль, США и другие страны.
