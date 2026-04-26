https://sputnik-georgia.ru/20260426/narkotiki-i-nasilie-v-batumi-zaderzhan-inostranets-298308371.html
Наркотики и насилие: в Батуми задержан иностранец
Sputnik Грузия
Обвиняемый в ходе возникшего спора напал на жителя Батуми 26.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-26T13:09+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282121688_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_13971f8b44115c4571f37608dba73242.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Иностранец задержан в Батуми (АР Аджария) по обвинению в насилии, незаконном приобретении и хранении наркотических средств, содействии сбыту и незаконном выращивании растения, содержащего наркотические вещества, сообщили в Министерстве внутренних дел. В ходе расследования установлено, что 44-летний обвиняемый в ходе возникшего спора напал на жителя Батуми. В результате следственных действий иностранец был задержан. В результате обыска его квартиры были изъяты марихуана и незаконно выращиваемая конопля. Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282121688_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8c3597c5f71bbb6fbf96bfbb077deb8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батуми
