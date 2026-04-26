Наркотики и насилие: в Батуми задержан иностранец

Обвиняемый в ходе возникшего спора напал на жителя Батуми

2026-04-26T13:09+0400

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Иностранец задержан в Батуми (АР Аджария) по обвинению в насилии, незаконном приобретении и хранении наркотических средств, содействии сбыту и незаконном выращивании растения, содержащего наркотические вещества, сообщили в Министерстве внутренних дел. В ходе расследования установлено, что 44-летний обвиняемый в ходе возникшего спора напал на жителя Батуми. В результате следственных действий иностранец был задержан. В результате обыска его квартиры были изъяты марихуана и незаконно выращиваемая конопля. Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

