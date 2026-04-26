Неразумной и ошибочной назвал Песков о позицию Европы в отношении России

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что уже в мае Евросоюз накроет цунами энергетического кризиса и его тяжелейших последствий

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Европейские политики поступают неразумно и допускают ошибку, проводя в своих странах политику тотальной русофобии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно", – сказал он журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.При этом официальный представитель Кремля отметил, что кризис, который сейчас наблюдается в странах Евросоюза, только усугубляется. Сложные времена переживают не только сферы европейской экономики и безопасности. Главный кризис, по мнению Пескова, Европа переживает в понимании себя и своих ориентиров.Он также обратил внимание, что Россия не может быть главной угрозой для европейской безопасности, поскольку, будучи евразийской страной, является неотъемлемой составляющей частью Европы.Кроме того, Песков отметил, что без России и учета интересов российского государства, европейская безопасность немыслима. Он выразил надежду, что на смену теперешним европейским политикам придут более прагматично настроенные, которые смогут изменить существующую на данный момент в Европе ситуацию.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что Европу и Великобританию в мае накроет цунами экономического кризиса и его тяжелейших последствий.Он отметил, что руководству Евросоюза стоит не искать внешних врагов, а изменить проводимую политику усугубления конфликта в Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

