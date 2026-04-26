Неразумной и ошибочной назвал Песков о позицию Европы в отношении России
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что уже в мае Евросоюз накроет цунами энергетического кризиса и его тяжелейших последствий 26.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-26T21:24+0400
ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Европейские политики поступают неразумно и допускают ошибку, проводя в своих странах политику тотальной русофобии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно", – сказал он журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что кризис, который сейчас наблюдается в странах Евросоюза, только усугубляется. Сложные времена переживают не только сферы европейской экономики и безопасности. Главный кризис, по мнению Пескова, Европа переживает в понимании себя и своих ориентиров.
"Кризис в Европе усугубляется. Это кризисы экономические, это кризисы экзистенциальные, и кризис в области безопасности, а главное – кризис в понимании себя и своих основных ориентиров", – отметил Песков.
Он также обратил внимание, что Россия не может быть главной угрозой для европейской безопасности, поскольку, будучи евразийской страной, является неотъемлемой составляющей частью Европы.
Кроме того, Песков отметил, что без России и учета интересов российского государства, европейская безопасность немыслима. Он выразил надежду, что на смену теперешним европейским политикам придут более прагматично настроенные, которые смогут изменить существующую на данный момент в Европе ситуацию.
"Никакая архитектура европейской безопасности немыслима и без учетов интересов России, и без участия в ней России. Здесь только можно надеяться, что вот эта плеяда политиков уступит место со временем более прагматично настроенным политикам. Но пока, конечно, удручающая совершенно картина", – сказал Песков.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что Европу и Великобританию в мае накроет цунами экономического кризиса и его тяжелейших последствий.
Он отметил, что руководству Евросоюза стоит не искать внешних врагов, а изменить проводимую политику усугубления конфликта в Россией.