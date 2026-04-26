Позитивные тенденции продолжатся – замминистра о внешнеторговом обороте Грузии
В марте был зафиксирован рекордный объем местного экспорта, увеличившийся примерно на 83% в годовом исчислении
2026-04-26T14:16+0400
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правительство Грузии прогнозирует продолжение позитивных тенденций во внешней торговле Грузии в ближайшие месяцы, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 5,8 миллиарда долларов.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,1 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2025 года. Экспорт составил 1,7 млрд долларов – на 23,4% больше по сравнению с данными за первый квартал 2025 года.
"Позитивные тенденции во внешней торговле Грузии продолжаются, что особенно отразилось в резком росте местного экспорта", – заявил Цинцадзе.
По его словам, в марте был зафиксирован рекордный объем местного экспорта, увеличившийся примерно на 83% в годовом исчислении и превысивший 463 миллиона долларов США.
Показатели экспорта и местного экспорта за январь-март также являются рекордными: в январе-марте зафиксирован рост местного экспорта примерно на 75%, а объем местного экспорта превысил 1,1 млрд долларов США.
"Текущие результаты внешней торговли еще раз подтверждают, что Грузия проводит правильную и последовательную экономическую политику, которая способствует развитию местного производства и помогает частному сектору экспортировать свою продукцию по всему миру в рамках соглашений о свободной торговле с рядом стран", – пояснил Цинцадзе.
Грузия имеет соглашения о свободной торговле с 46 странами, что охватывает 87% экспорта страны. Соглашения о свободной торговле подписаны в том числе с Европейским союзом, Китаем, Гонконгом, Объединенными Арабскими Эмиратами. В результате грузинские производители получили доступ к потребительскому рынку объемом около 2,3 миллиарда долларов.