Позитивные тенденции продолжатся – замминистра о внешнеторговом обороте Грузии

В марте был зафиксирован рекордный объем местного экспорта, увеличившийся примерно на 83% в годовом исчислении 26.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-26T14:16+0400

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правительство Грузии прогнозирует продолжение позитивных тенденций во внешней торговле Грузии в ближайшие месяцы, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 5,8 миллиарда долларов.За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,1 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2025 года. Экспорт составил 1,7 млрд долларов – на 23,4% больше по сравнению с данными за первый квартал 2025 года. По его словам, в марте был зафиксирован рекордный объем местного экспорта, увеличившийся примерно на 83% в годовом исчислении и превысивший 463 миллиона долларов США. Показатели экспорта и местного экспорта за январь-март также являются рекордными: в январе-марте зафиксирован рост местного экспорта примерно на 75%, а объем местного экспорта превысил 1,1 млрд долларов США. Грузия имеет соглашения о свободной торговле с 46 странами, что охватывает 87% экспорта страны. Соглашения о свободной торговле подписаны в том числе с Европейским союзом, Китаем, Гонконгом, Объединенными Арабскими Эмиратами. В результате грузинские производители получили доступ к потребительскому рынку объемом около 2,3 миллиарда долларов.

