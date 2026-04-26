Президент Грузии осудил стрельбу на ужине Трампа в Вашингтоне
Нападения такого рода представляют угрозу не только отдельным лицам, но и государственным институтам, заявил президент 26.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-26T19:32+0400
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Попытка нападения, произошедшая в Вашингтоне, категорически неприемлема, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили в социальной сети.
В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан.
"Нападения такого рода представляют угрозу не только отдельным лицам, но и государственным институтам, демократическому порядку и общественной стабильности. Важно, чтобы президент, первая леди и все присутствующие на мероприятии были в безопасности", – написал Кавелашвили.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника передавал, что подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием Трампа заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации американского лидера.