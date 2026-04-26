https://sputnik-georgia.ru/20260426/prezident-gruzii-osudil-strelbu-na-uzhine-trampa-v-vashingtone-298311130.html

Президент Грузии осудил стрельбу на ужине Трампа в Вашингтоне

Sputnik Грузия

Нападения такого рода представляют угрозу не только отдельным лицам, но и государственным институтам, заявил президент 26.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-26T19:32+0400

новости

грузия

в мире

политика

вашингтон

калифорния

михаил кавелашвили

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/16/298242310_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_4cca75ff27cf0dfcbf50d358bd7a633b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Попытка нападения, произошедшая в Вашингтоне, категорически неприемлема, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили в социальной сети. В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали. По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Ранее телеканал CBS со ссылкой на два источника передавал, что подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием Трампа заявил правоохранителям, что его целью были чиновники администрации американского лидера.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

