Программа стерилизации бездомных животных в Грузии – итоги 2025 года
В Грузии очень остро стоит проблема бездомных животных
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В 2025 году в Грузии было стерилизовано/кастрировано в общей сложности 11 514 бездомных собак и кошек, сообщили в Агентстве по мониторингу животных. Эвтаназию использовали в 145 случаях, а 2 050 животных умерли естественной смертью. Кроме того, за тот же период агентство приняло в общей сложности 17 315 бездомных собак и кошек. В 2025 году агентство получило 66 019 обращений, отреагировало на 20 120 случаев и отловило 14 709 животных. В новые семьи за тот же период было передано 450 собак и кошек. Кроме того, агентство предоставляет платные услуги. Как показано в отчете о деятельности, общий доход от предоставленных платных услуг в 2025 году составил около 100 тысяч лари. В Грузии остро стоит проблема бездомных животных. Их количество – проблема для страны. Для решения этой проблемы в стране действует пилотная программа по управлению популяцией бездомных и приютских животных в Аджарии, Имерети и Кахети, а также муниципалитете Боржоми. Кроме того, правительство Грузии решило ужесточить контроль за разведением питомцев в домашних условиях. В Грузии принят закон о запрете разведения метисов, а также собак, которые не зарегистрированы в единой базе данных, и собак из группы потенциально высокого риска. Разведение породистых собак и кошек с 2026 года требует наличия разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и документа о допуске на разведение от клуба. Нарушение правил разведения в Грузии будет караться штрафом в размере трех тысяч лари. Высокие штрафы предусмотрены также за избавление от домашних питомцев, которых оставляют на улице, за отсутствие регистрации у собаки, а также за несвоевременно сделанные прививки от бешенства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:16 26.04.2026 (обновлено: 11:31 26.04.2026)
