https://sputnik-georgia.ru/20260426/pshenichnyy-sektor-gruzii-poluchit-dopolnitelnuyu-podderzhku-ot-gosudarstva-298309086.html
Пшеничный сектор Грузии получит дополнительную поддержку от государства
Sputnik Грузия
Фермеры отметили, что обильные осадки в этом году создали определенные трудности, хотя при государственной поддержке они ожидают хорошего урожая 26.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-26T17:14+0400
грузия
экономика
новости
зерно
сельское хозяйство грузии
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/11/279626005_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_f1b53ae65f125eae64d5f9af05710ae1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/11/279626005_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1eb5fd5fc0aede657173d576e30c5b4a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, зерно, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Пшеничный сектор остается одним из приоритетных направлений для государства, разрабатываются дополнительные механизмы поддержки фермеров и производителей, заявил глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили на встрече с представителями пшеничного сектора.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", производство пшеницы в стране сократилось на 3,6% в 2025 году.
"Пшеница – одна из важнейших культур с точки зрения продовольственной безопасности страны. Именно поэтому мы провели встречу с фермерами и производителями пшеницы из разных регионов. Мы обсудили все основные проблемы, стоящие перед сектором", – заявил Сонгулашвили.
Встреча прошла в формате отраслевого совета. Цель встречи – обсуждение проблем сектора и определение конкретных направлений его развития. Такой формат способствует укреплению координации между сектором и государством, а также устойчивому развитию производства пшеницы.
По словам министра, проблемы различаются в зависимости от региона и климатических условий.
"Учитывая это, мы обсудили создание единых механизмов, которые будут поддерживаться государством", – отметил Сонгулашвили.
На встрече обсудили вопросы доступности сертифицированных семян, необходимости внедрения современного оборудования и технологий, а также обеспечения складской инфраструктуры для мелких и средних фермеров.
В ходе дискуссии также была отмечена нехватка квалифицированных специалистов, что напрямую влияет на качество и конкурентоспособность продукции. Особое внимание было уделено доступности и управлению оросительной водой, включая вопрос тарифов на орошение и эффективность механизмов государственного субсидирования.
"Особенно важен вопрос оросительной воды. Уже началось водоснабжение из водохранилища Надарбазеви, а это значит, что вода будет доступна круглый год. Это один из важнейших вопросов для фермеров", – сказал фермер Иосеб Хурошвили.
Фермеры также отметили, что обильные осадки в этом году создали определенные трудности, хотя при государственной поддержке они ожидают хорошего урожая.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.