Пшеничный сектор Грузии получит дополнительную поддержку от государства

Фермеры отметили, что обильные осадки в этом году создали определенные трудности, хотя при государственной поддержке они ожидают хорошего урожая

2026-04-26T17:14+0400

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Пшеничный сектор остается одним из приоритетных направлений для государства, разрабатываются дополнительные механизмы поддержки фермеров и производителей, заявил глава Минсельхоза Давид Сонгулашвили на встрече с представителями пшеничного сектора. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", производство пшеницы в стране сократилось на 3,6% в 2025 году. Встреча прошла в формате отраслевого совета. Цель встречи – обсуждение проблем сектора и определение конкретных направлений его развития. Такой формат способствует укреплению координации между сектором и государством, а также устойчивому развитию производства пшеницы. По словам министра, проблемы различаются в зависимости от региона и климатических условий. На встрече обсудили вопросы доступности сертифицированных семян, необходимости внедрения современного оборудования и технологий, а также обеспечения складской инфраструктуры для мелких и средних фермеров. В ходе дискуссии также была отмечена нехватка квалифицированных специалистов, что напрямую влияет на качество и конкурентоспособность продукции. Особое внимание было уделено доступности и управлению оросительной водой, включая вопрос тарифов на орошение и эффективность механизмов государственного субсидирования. Фермеры также отметили, что обильные осадки в этом году создали определенные трудности, хотя при государственной поддержке они ожидают хорошего урожая. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

