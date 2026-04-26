Российская ПВО уничтожила за ночь более 200 дронов ВСУ над регионами РФ

В ночь с субботы на воскресенье противник предпринял попытки атаковать 17 российских регионов, следует из оперативной сводки Минобороны РФ 26.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-26T15:10+0400

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь сбили 203 украинских беспилотника на российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.Как следует из оперативной сводки, противник предпринял попытки атаковать 17 регионов РФ.Украинские беспилотники были перехвачены и сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской и Липецкой областями.Также дроны ВСУ уничтожена российской ПВО над территориями Новгородского, Ростовского, Рязанского, Смоленского, Тамбовского, Тверского, Ярославского и Московского регионов. Беспилотные летательные аппараты ВСУ ликвидированы в том числе над Крымом и акваторией Черного моря, говорится в сообщении Минобороны РФ.Наиболее массированной атаке подвергся Севастополь. По информации губернатора региона Михаила Развожаева, которую он опубликовал у себя на канале в МАХ, здесь было ликвидирован за ночь 71 украинский беспилотник. В результате атаки погиб один человек. Повреждены 34 жилые многоэтажки и 17 частных домов."Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов. (...) Погиб один человек, четверо были ранены", – сообщил Развожаев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

