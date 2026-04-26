Смертельная драка в Душети: полиция задержала подозреваемого
26.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-26T20:31+0400
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Душети (регион Мцхета-Мтианети) подозреваемого в умышленному убийстве, сообщили в МВД. О задержанном известно, что ему 35 лет и он был ранее судим. В ходе расследования установлено, что 25 апреля этого года поздно ночью в Душети ссора между четырьмя мужчинами переросла в драку, в ходе которой все четверо получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался на месте от полученных ранений, остальные фигуранты были доставлены в клинику для оказания необходимой медицинской помощи. Обвиняемый в преступлении после проведения необходимых медицинских процедур был задержан по обвинению в умышленном убийстве. Расследование начато по статье 108 Уголовного кодекса "Умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
