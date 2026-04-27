https://sputnik-georgia.ru/20260427/borba-s-nelegalami-v-gruzii--iz-strany-vydvorili-neskolko-desyatkov-chelovek-298316524.html
Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворили несколько десятков человек
Sputnik Грузия
Лицам, выдворенным в принудительном порядке, закрывается въезд в страну на срок от 2 до 5 лет 27.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-27T15:55+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
турция
узбекистан
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1e/293976947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ae09f2b0f43d657ed5519f73931ceff.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 55 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Из страны выслали граждан России, Узбекистана, Турции, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Иордании, Кот-д'Ивуара, Бангладеш, Туркменистана и Пакистана. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции.
