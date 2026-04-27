Чемпионат Европы по вольной борьбе в Тиране: с чем возвращается домой сборная Грузии
На прошлом чемпионате Европы в Братиславе грузинские вольники завоевали пять медалей 27.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинская сборная по вольной борьбе завершила чемпионат Европы в Тиране с четырьмя бронзовыми медалями. Чемпионат Европы по борьбе проходил в Тиране с 20 по 26 апреля. Были разыграны медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин в вольной и греко-римской борьбе. В последний день турнира третье место заняли Владимир Гамкрелидзе (86 кг) и Мириан Майсурадзе (92 кг). В поединке за третье место Гамкрелидзе победил турецкого атлета со счетом 8:1, а Майсурадзе одержал победу над соперником из Швейцарии – 4:0. Что касается сборной Грузии по греко-римской борьбе, то атлеты завоевали пять медалей. Это позволило национальной команде занять третье место в медальном зачете. На прошлом чемпионате Европы в Братиславе грузинские вольники завоевали пять медалей – золото, серебро и три бронзы.
