Чемпионат Европы по вольной борьбе в Тиране: с чем возвращается домой сборная Грузии

На прошлом чемпионате Европы в Братиславе грузинские вольники завоевали пять медалей

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинская сборная по вольной борьбе завершила чемпионат Европы в Тиране с четырьмя бронзовыми медалями. Чемпионат Европы по борьбе проходил в Тиране с 20 по 26 апреля. Были разыграны медали в 30 весовых категориях у мужчин и женщин в вольной и греко-римской борьбе. В последний день турнира третье место заняли Владимир Гамкрелидзе (86 кг) и Мириан Майсурадзе (92 кг). В поединке за третье место Гамкрелидзе победил турецкого атлета со счетом 8:1, а Майсурадзе одержал победу над соперником из Швейцарии – 4:0. Что касается сборной Грузии по греко-римской борьбе, то атлеты завоевали пять медалей. Это позволило национальной команде занять третье место в медальном зачете. На прошлом чемпионате Европы в Братиславе грузинские вольники завоевали пять медалей – золото, серебро и три бронзы.

