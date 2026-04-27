Экспорт грузинского фундука в марте 2026 года подорожал на 39%

27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В марте 2026 года из Грузии было экспортировано 1,3 тысячи тонн фундука на сумму 14,3 млн долларов США, сообщили в Минсельхозе. Фундук является одной из важных экспортных культур для Грузии, более 70% которого экспортируется в страны Евросоюза. По сравнению с мартом прошлого года объем экспорта снизился на 8% – 113,3 тонны, тогда как его стоимость выросла на 39% – 4 млн долларов. В последние годы наблюдается рост как объемов экспорта фундука, так и его экспортной цены, что объясняется увеличением поставок очищенного фундука. Основным экспортным рынком грузинского фундука остается Европейский союз – Италия, Испания, Германия, Франция и Греция, куда с 1 августа 2025 года по 31 марта 2026 года было экспортировано 10,7 тысячи тонн. Кроме того, 1,1 тысячи тонн фундука было экспортировано в Сирию, 557 тонн – в Россию, 516 тонн – в Армению и другие страны. Помощь отрасли Государственная программа содействия производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию (агробаллы) из расчета 500 лари на 1 гектар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

