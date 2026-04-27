Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года цены на промышленную продукцию выросли на 1,5%
2026-04-27T09:01+0400
2026-04-27T09:01+0400
2026-04-27T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в марте 2026 года вырос на 6,5% по сравнению с мартом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 5%, при этом цены на продовольствие выросли на 7,8%, а в горнодобывающей промышленности – на 33%.В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года цены на промышленную продукцию выросли на 1,5%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в марте на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 0,6%, а в перерабатывающей – на 4,1%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 45,19%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 6,4%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,5%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 3,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в марте 2026 года составил 4,3% при целевом показателе 3%. В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года уровень инфляции составил 0,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
экономика, грузия, новости, инфляция, промышленность, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, инфляция, промышленность, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года цены на промышленную продукцию выросли на 1,5%
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в марте 2026 года вырос на 6,5% по сравнению с мартом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 5%, при этом цены на продовольствие выросли на 7,8%, а в горнодобывающей промышленности – на 33%.
В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года цены на промышленную продукцию выросли на 1,5%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в марте на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 0,6%, а в перерабатывающей – на 4,1%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 45,19%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 6,4%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,5%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 3,6%.
Уровень годовой инфляции в Грузии в марте 2026 года составил 4,3% при целевом показателе 3%. В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года уровень инфляции составил 0,8%.