https://sputnik-georgia.ru/20260427/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii--novaya-statistika-298312366.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года цены на промышленную продукцию выросли на 1,5%

2026-04-27T09:01+0400

2026-04-27T09:01+0400

2026-04-27T09:01+0400

экономика

грузия

новости

инфляция

промышленность

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/02/290167956_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_1ae8a312dfc7689ee9067789b74b5916.jpg

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в марте 2026 года вырос на 6,5% по сравнению с мартом 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности – на 5%, при этом цены на продовольствие выросли на 7,8%, а в горнодобывающей промышленности – на 33%.В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года цены на промышленную продукцию выросли на 1,5%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в марте на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.При этом цены в горнодобывающей промышленности выросли на 0,6%, а в перерабатывающей – на 4,1%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в марте вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Цены на продукцию горнодобывающей промышленности выросли на 45,19%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 6,4%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,5%. При этом цены на импортированную продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 3,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в марте 2026 года составил 4,3% при целевом показателе 3%. В марте 2026 года по сравнению с февралем того же года уровень инфляции составил 0,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

