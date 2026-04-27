https://sputnik-georgia.ru/20260427/parlament-gruzii-rassmatrivaet-popravki-o-sozdanii-novogo-pravitelstvennogo-vedomstva-298316990.html

Парламент Грузии рассматривает поправки о создании нового правительственного ведомства

Sputnik Грузия

Новое министерство возглавит нынешний глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T13:53+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23370/57/233705793_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_2d914442f43ebdfc2b12ab970f4eb5f8.jpg

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Поправки к Закону "О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства", касающиеся главы нового ведомства – Государственного министерства по вопросам координации правоохранительных органов, представлены на заседании бюро парламента. В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе. Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения соответствующие поправки в закон "О структуре правительства Грузии" будут приняты в ускоренном порядке. Проект предусматривает переходное положение: правительство должно определить полномочия и сферу деятельности нового госминистра, а также при необходимости привести подзаконные акты в соответствие с законодательством. В пояснительной записке отмечено, что для повышения эффективности работы правоохранительных органов необходим единый координационный механизм в рамках правительства. Он должен обеспечить обмен информацией, координацию совместных операций, оценку эффективности ведомств и оперативное реагирование на вызовы. Также предполагается взаимодействие с прокуратурой, контрольно-ревизионными органами и судебной системой в пределах конституционных полномочий. Изменения обсуждаются в комитетах парламента, в том числе в комитете по юридическим вопросам, и могут быть вынесены на первое чтение. Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту он запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте, попыток влияния иностранных сил.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

