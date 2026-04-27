Парламент Грузии рассматривает поправки о создании нового правительственного ведомства
Парламент Грузии рассматривает поправки о создании нового правительственного ведомства
Новое министерство возглавит нынешний глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе 27.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-27T13:53+0400
2026-04-27T13:53+0400
2026-04-27T14:02+0400
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Поправки к Закону "О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства", касающиеся главы нового ведомства – Государственного министерства по вопросам координации правоохранительных органов, представлены на заседании бюро парламента. В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе. Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения соответствующие поправки в закон "О структуре правительства Грузии" будут приняты в ускоренном порядке. Проект предусматривает переходное положение: правительство должно определить полномочия и сферу деятельности нового госминистра, а также при необходимости привести подзаконные акты в соответствие с законодательством. В пояснительной записке отмечено, что для повышения эффективности работы правоохранительных органов необходим единый координационный механизм в рамках правительства. Он должен обеспечить обмен информацией, координацию совместных операций, оценку эффективности ведомств и оперативное реагирование на вызовы. Также предполагается взаимодействие с прокуратурой, контрольно-ревизионными органами и судебной системой в пределах конституционных полномочий. Изменения обсуждаются в комитетах парламента, в том числе в комитете по юридическим вопросам, и могут быть вынесены на первое чтение. Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту он запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте, попыток влияния иностранных сил.
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, сгб
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, сгб
Парламент Грузии рассматривает поправки о создании нового правительственного ведомства
13:53 27.04.2026 (обновлено: 14:02 27.04.2026)
Новое министерство возглавит нынешний глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Поправки к Закону "О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства", касающиеся главы нового ведомства – Государственного министерства по вопросам координации правоохранительных органов, представлены на заседании бюро парламента.
В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе. Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения соответствующие поправки в закон "О структуре правительства Грузии" будут приняты в ускоренном порядке.
Проект предусматривает переходное положение: правительство должно определить полномочия и сферу деятельности нового госминистра, а также при необходимости привести подзаконные акты в соответствие с законодательством.
В пояснительной записке отмечено, что для повышения эффективности работы правоохранительных органов необходим единый координационный механизм в рамках правительства.
Он должен обеспечить обмен информацией, координацию совместных операций, оценку эффективности ведомств и оперативное реагирование на вызовы. Также предполагается взаимодействие с прокуратурой, контрольно-ревизионными органами и судебной системой в пределах конституционных полномочий.
Изменения обсуждаются в комитетах парламента, в том числе в комитете по юридическим вопросам, и могут быть вынесены на первое чтение.
Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту он запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте, попыток влияния иностранных сил.