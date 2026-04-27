Польша депортировала граждан Грузии из-за угроз нацбезопасности

27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T18:52+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Десять граждан Грузии, нарушивших закон в Польше, были депортированы из республики, восемь из них – в связи с угрозами национальной безопасности, сообщило Управление пограничной охраны страны. По информации пограничной охраны, депортированные из Польши граждане Грузии совершили, среди прочего, такие преступления, как причинение тяжких телесных повреждений, имущественные преступления, кражу и вождение в нетрезвом виде. Выданные иностранцам постановления подлежат обязательному исполнению, отметили в ведомстве. Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) участвовало в передаче, выступая в качестве координатора операции, оказывая оперативную и финансовую поддержку на всех ее этапах и поддерживая контакт со всеми участниками, включая грузинские власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

