Польша депортировала граждан Грузии из-за угроз нацбезопасности
Выданные иностранцам постановления подлежат обязательному исполнению 27.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-27T18:52+0400
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Десять граждан Грузии, нарушивших закон в Польше, были депортированы из республики, восемь из них – в связи с угрозами национальной безопасности, сообщило Управление пограничной охраны страны.
По информации пограничной охраны, депортированные из Польши граждане Грузии совершили, среди прочего, такие преступления, как причинение тяжких телесных повреждений, имущественные преступления, кражу и вождение в нетрезвом виде.
"Восемь человек получили постановления о возвращении в связи с соображениями национальной безопасности и общественного порядка", – сообщила пограничная охрана на своем сайте.
Выданные иностранцам постановления подлежат обязательному исполнению, отметили в ведомстве.
Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) участвовало в передаче, выступая в качестве координатора операции, оказывая оперативную и финансовую поддержку на всех ее этапах и поддерживая контакт со всеми участниками, включая грузинские власти.