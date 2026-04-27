Россия приняла ответные меры на санкции ЕС
После того как Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций, Москва в ответ ввела ограничительные меры 27.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-27T13:33+0400
13:33 27.04.2026 (обновлено: 17:52 27.04.2026)
ТБИИЛСИ, 27 апр – Sputnik. Очередные санкции, которые Евросоюз ввел против России в обход Совбеза ООН, грубо нарушают нормы международного права, заявили в МИД РФ.
Речь идет о 20-м пакете ограничительных мер, которые Брюссель утвердил 23 апреля.
В ответ на этот шаг Москва расширила список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда других недружественных государств Европы, которым запрещен въезд в Россию.
В том числе в список теперь попали те, кто принимал участие в принятии решений об оказании военной помощи Киеву, а также лица, ответственные за антироссийские санкции. Персонами нон грата стали в том числе чиновники и представители евроструктур, причастные к созданию преград для судов, которые перевозят грузы в интересах России, а также те, кто имеет отношение к преследованию российских должностных лиц по надуманным причинам.
"Ограничительные меры с нашей стороны введены также против придерживающихся враждебных по отношению к России позиций гражданских активистов и представителей академического сообщества европейских государств, депутатов национальных парламентов стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты", – отмечено в сообщении МИД.
Ранее в 20-й пакет санкций ЕС были включены 120 физлиц, среди которых гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и популярный исполнитель Тимур Юнусов (Тимати). Санкции введены и против нескольких десятков организаций топливно-энергетического и добывающего сектора. Ограничения наложены на ряд морских судов и на два десятка банков.