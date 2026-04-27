Сколько человек в Грузии стали обладателями прав на вождение с начала года

Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Экзамен на получение прав на вождение автомобиля в первом квартале 2026 года успешно сдали и получили права 897 человек. Из 897 человек, ставших водителями за указанный период, 689 – граждане Грузии в возрасте от 16 лет. Самыми старшими обладателями прав на вождение автомобиля за квартал стали 73-летняя жительница региона Самцхе-Джавахети и 70-летний житель Имерети. Оба водителя сдали экзамен с первого раза. Помимо граждан Грузии, в стране права получили также граждане Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Германии, Великобритании, Египта, Турции, Туркменистана, Йемена, Израиля, Ирана, Иордании, России, Казахстана, Венгрии, Украины, Туниса, Сирии и Тринидада и Тобаго. Права, выданные в Грузии, признаются в Испании, Греции и Ирландии, что означает возможность обменять их на права этих стран без экзаменов. В настоящее время идет обсуждение признания водительских прав в Италии. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, но только на управление мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси и трактором. Иностранные граждане с конца мая 2025 года могут получить права лишь имея вид на жительство или справку о пребывании в стране более 185 дней. Исключение составляют только сотрудники дипломатических ведомств, которые должны предъявить копию аккредитационной карты.

