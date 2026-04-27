В Тбилиси проходит выставка памяти Патриарха всея Грузии – видео

Открытие экспозиции было приурочено к 40 дням после кончины главы Грузинской церкви и продлится до конца мая.



На выставке представлены уникальные экспонаты, в том числе многочисленные фотографии, отражающие многолетнее пастырское и общественное служение Патриарха Илии, а также облачение, в котором он был в день своей интронизации 25 декабря 1977 года. На выставке звучат духовные песнопения, созданные самим Илией Вторым.