Вне рамок дипломатии и морали: в Грузии жестко ответили на критику из Брюсселя

Вне рамок дипломатии и морали: в Грузии жестко ответили на критику из Брюсселя

Поводом для очередного витка напряженности стали слова посла ЕС в Грузии Павла Герчинского на выставке в Брюсселе, что Грузия движется по "неправильной... 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T12:52+0400

2026-04-27T12:52+0400

2026-04-27T12:56+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Представители европейской бюрократии действуют вне дипломатических и моральных рамок, открыто поддерживая оппозиционные силы и вмешиваясь во внутренние дела страны, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. Как ранее сообщили грузинские СМИ, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на фотовыставке "Грузия в фокусе" в Брюсселе заявил, что страна движется "по неправильной траектории", и выразил надежду на ее возвращение к европейскому курсу. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, в свою очередь, заявила, что дипломат будет вызван в МИД для разъяснений своих высказываний. Депутат отметил, что грузинское общество уже сформировало отношение к оппозиции, которая, по его мнению, утратила способность эффективно действовать и используется как инструмент в руках евробюрократии. "Именно поэтому они так нагло и открыто выступают с антигосударственными, антиконституционными и оскорбительными заявлениями и предпринимают подобные действия", – добавил он. Кирцхалия также подверг критике интерпретацию европейских ценностей, заявив, что попытки представить отдельные вопросы, включая тему прав меньшинств, роль церкви и семейные ценности, как обязательные элементы европейского пути, не находят поддержки в грузинском обществе. По его мнению, в Брюсселе действуют силы из невыборной бюрократии и политических элит, чьи намерения не будут реализованы в Грузии. Он подчеркнул, что страна смогла сохранить мир и не была втянута в войну, что, как он считает, вызывает недовольство у этих сил. "Невыборная бюрократия – это не Европа и не европейские ценности для нас. Для нас Европа и европейские ценности – это то, на чем когда-то стояла Европа. Где они сегодня и перед какими вызовами она стоит – это хорошо видим и мы, и весь мир, и само общество внутри Евросоюза", – отметил он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

политика, грузия, новости, тбилиси, европа, брюссель, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия