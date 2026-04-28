Патруль мыши и неудачная попытка роющей лягушки: победители фотоконкурса дикой природы
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие уникальные кадры конкурса GDT Nature Photographer of the Year 2026 удалось заснять фотографам в этом году 28.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-28T13:59+0400
2026-04-28T14:26+0400
Патруль мыши и неудачная попытка роющей лягушки: победители фотоконкурса дикой природы

13:59 28.04.2026 (обновлено: 14:26 28.04.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik, какие уникальные кадры конкурса GDT Nature Photographer of the Year 2026 удалось заснять фотографам в этом году
Премия GDT Nature Photographer of the Year 2026, которую ежегодно проводит Немецкое общество фотографов дикой природы, объявила победителей, выбрав лучшие снимки из почти 9 000 работ, поданных на конкурс.
Жюри оценивало работы в 7 категориях: птицы, млекопитающие, другие животные, растения и грибы, пейзажи, природная лаборатория, городская природа. Главными критериями оценки традиционно стали высокое мастерство снимков и их оригинальность.
© photo : Luca Lorenz/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Абсолютный победитель премии GDT и победитель в номинации "Животные" – снимок альпийского зайца, сделанный 20-летним немецким фотографом Лукой Лоренцем.

© photo : Jens Cullmann/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Другие животные". Кадр под названием "Практика ведет к совершенству" Йенса Кульманна.

© photo : Eike Christian/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Пейзажи". Эйке Кристиан "Замерзший лес".

© photo : Preeti John/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Млекопитающие". Прити Джон "Приют".

© photo : Radomir Jakubowski/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Птицы". Радомир Якубовский "Черноголовая чайка".

© photo : Ivo Niermann/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Млекопитающие". Иво Нирманн "Ночной дозор".

© photo : Tobias Richter/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Растения и грибы". Тобиас Рихтер "Зеленые линии".

© photo : Jan Piecha/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Млекопитающие". Ян Пиеча "Фон слона".

© photo : Beate Oswald/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Студия природы". Беате Освальд "Фрагменты света".

© photo : Rahul Sachdev/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Птицы". Рахул Сачдев "Золотистая змеешейка".

© photo : Dieter Damschen/GDT Nature Photographer of the Year 2026

Номинация "Красота и значение природного разнообразия". Дитер Дамшен "Богатая флора и фауна".

