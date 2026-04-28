Русское оружие: новая ракета С-71К "Ковер" мягко стелет

Киевские марионетки ищут оправдания хроническим неудачам ВСУ на фронте, и находят их в появлении у России нового, более совершенного оружия, нежели... 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T20:03+0400

Пожалуй, этим объясняется перфоманс ГУР, чрезмерный информационный шум относительно появления новой ракеты С-71К "Ковер", которую российские летчики успешно применяют в зоне СВО с прошлого года, отмечает колумниcт Sputnik Александр Хроленко.Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и западные СМИ вчера синхронно опубликовали обзор новой российской крылатой ракеты С-71К "Ковер". При этом дизайнеры ГУР маниакально увлеклись 3D-инфографикой, аналитики американского издания TWZсделали акцент на низкой стоимости изделия. Российские обозреватели напомнили, что у "Ковра" имеется барражирующий "брат-близнец" – С-71М "Монохром".Украинская разведка отметила: С-71К "Ковер" – первая попытка Объединенной авиационной корпорации (ОАК) производства новых ракет, ударное могущество которых формируют "старые" фугасные авиабомбы калибра до 270 кг. По информации Киева, российские конструкторы поместили ФАБ-250-270 в корпус планера из "многослойного стекловолокна", приделали стреловидные крылья и V-образный хвост, оснастили компактным турбореактивным двигателем Р500 российского производства, инерциальной навигационной системой (электронные компоненты – якобы из Китая, Германии, Ирландии, Швейцарии, Тайваня, США). Если верить специалистам ГУР, именно так создавалась новая дозвуковая крылатая ракета С-71К дальностью до 300 км и массой взрывчатого вещества 98 кг в тротиловом эквиваленте. Ничего особенного. Однако в арсенал истребителя пятого поколения Су-27 и его ведомого, тяжелого БПЛА С-70 "Охотник" могут войти лишь высокотехнологичные. Совершенно независимые от зарубежной электроники.Наблюдается некая закономерность: чем заметнее провалы украинских войск на фронте, тем громче новая серия отвлекающих "сенсаций" (наследие "95-го квартала"). В марте дизайнеры ГУР также публиковали "подробности" новой российской ракеты воздушного базирования "Изделие – 30" дальностью до 1500 км. В подобных сюжетах непременно содержится "разоблачение фокуса". Якобы, недорогой/упрощенный вариант, собранный из "запчастей" крылатой ракеты Х-101, навигационных компонентов из Китая, Нидерландов, Швейцарии, США. Остается лишь догадываться, почему такие простые, бюджетные, высокоточные ракеты дальностью до 1500 км не производят сами Нидерланды, Ирландия, Швейцария и другие технологические гиганты Европы.Непростое семействоВ реальности разработка и производство новых российских ракет организованы иначе: с опорой на огромный научно-производственный потенциал страны, с полетом конструкторской мысли в будущее. Ядерные "Буревестники", гиперзвуковые "Кинжалы", "Орешники" и "Цирконы" – на пустом месте не появляются.Новая линейка ударных изделий под общим обозначением С-71 – технологический гибрид: "Ковер" и "Монохром" имеют черты крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов воздушного базирования одновременно. Присутствует даже некоторое сходство с планирующей авиабомбой ФАБ-500 УМПК.Изделие С-71К "Ковер" – управляемый модуль с малой заметностью (во всех спектрах электромагнитного излучения) для "доставки" к цели авиабомб крупного калибра. Предназначен для поражения объектов по координатам, на дистанции до 300 км."Брат-близнец" С-71М "Монохром" – барражирующий боеприпас "воздух – земля" с бортовой системой интеллектуального поиска и наведения, предназначен для автономного поражения целей в заданном районе (автоматическое обнаружение, распознавание, принятие решений). "Монохром" выглядит взрослее, однако эффективность общей платформы во многом зависит от тактики боевого применения носителей – истребителей Су-57 и тяжелых БПЛА "Охотник".Высока вероятность, что во всех сферах боевого применения будущее принадлежит "технологическим гибридам", примерами которых служат "Ковер" и "Монохром". Тактическая гибкость модульных конструкций обеспечивает решение множества задач. Резкий рост глобальных военных расходов – 2,9 триллиона долларов в 2025 году – ускоряет технологическую гонку, в которой победят не самые большие и богатые, а самые умные и решительные.Так, в ходе иранского конфликта США подогнали к Оманскому заливу три авианосца, скоро подойдет четвертый – USS Dwight D. Eisenhower. Не считая пятого – авианосного корабля USS Tripoli. Однако атомные "мастодонты" из прошлого века слишком уязвимы в современной войне, не обеспечивают боевого превосходства на море и в воздухе. Превосходства, для которого создавались. Телеканал NBC News и другие американские СМИ подтвердили: удары иранских беспилотников и ракет по военным базам США на Ближнем Востоке с 28 февраля причинили значительно больший ущерб, чем признали Пентагон и Белый дом. И "масштабы разрушений намеренно засекречены". Израильским союзникам американцев пора бы вспомнить историю победы Давида над Голиафом, который поначалу насмехался над противником.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко:MAX – https://max.ru/join/bdkQh6FwelB1GogFGTNpZQsP472cwid-tcDURR1klaQTelegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

