Геоэкономика вместо политики: как Тбилиси адаптируется к новой реальности
Грузия постепенно пересматривает свою внешнюю стратегию на фоне глобальной нестабильности. В центре – не идеология, а прагматичный расчет: безопасность...
Геоэкономика вместо политики: как Тбилиси адаптируется к новой реальности

Грузия постепенно пересматривает свою внешнюю стратегию на фоне глобальной нестабильности. В центре – не идеология, а прагматичный расчет: безопасность, экономика и национальные интересы.
Политолог-регионовед и эксперт по Южному Кавказу Нино Скворцова в интервью Sputnik Грузия отмечает: Тбилиси уже перешел к более гибкой модели внешней политики. Речь идет о диверсификации направлений и снижении зависимости от одного вектора.

Ключевой сдвиг – усиление роли региона. Если раньше акцент делался на Европу и Черноморское пространство, то сейчас приоритет – отношения с ближайшими соседями. Стабильность в Армении и Азербайджане напрямую влияет на безопасность самой Грузии, поэтому Тбилиси заинтересован в поддержании диалога между сторонами и готов выступать посредником.

Отдельное направление – развитие транзитного потенциала. На фоне напряженности вокруг Ирана и изменения логистических маршрутов Грузия стремится закрепиться в роли связующего звена между Европой и Азией. Власти делают ставку на инфраструктуру и долгосрочные инвестиции, которые должны обеспечить экономический эффект в перспективе.

В отношениях с Евросоюзом сохраняется пространство для маневра. Как подчеркивает эксперт, статус кандидата не обязывает Грузию полностью следовать внешнеполитической линии Брюсселя, а значит Тбилиси продолжает искать баланс между внешними ожиданиями и внутренними возможностями.

Во внутренней политике ситуация остается противоречивой. При формальной конкуренции партий, по оценке Скворцовой, наблюдается дефицит содержательной альтернативы. Правящая сила сохраняет позиции за счет гибкости, тогда как оппозиция пока не предлагает убедительной повестки.
