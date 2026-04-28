Главное воинское захоронение Тбилиси приводят в порядок ко Дню Победы - видео

В Тбилиси продолжаются работы по благоустройству Кукийского кладбища – одного из ключевых мемориальных мест города, где захоронены участники Великой... 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T21:13+0400

Подготовка к 9 Мая началась 22 апреля и охватывает как территорию кладбища, так и сам воинский мемориал. На месте ведётся уборка – очищают территорию от мусора и сухой травы, приводят в порядок прилегающие участки.У входа уже обновили военную технику: покрасили установленную там самоходную артиллерийскую установку.Параллельно идёт более сложная работа – перепись захоронений. Архивные данные о солдатах, похороненных в братских могилах, утрачены, поэтому имена восстанавливают вручную – по надписям на надгробиях.К акции присоединились школьники Тбилиси – они участвуют в уборке и помогают в работах на территории мемориала.Участники проектов ВФМ и "Поезда памяти" вместе с дипломатами и общественными деятелями возложили венок и цветы.Дети приняли участие в уборке воинского захоронения в рамках ежегодной акции ВФМ "Мы за чистоту".В мероприятиях также приняли участие представители дипломатического корпуса, в том числе посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук и глава Секции интересов России Дмитрий Олисов.Кукийское кладбище – старейший некрополь Тбилиси с почти трёхвековой историей. Здесь расположено одно из крупнейших воинских захоронений в Грузии времён Второй мировой войны. Завершить работы планируется к 9 мая.

