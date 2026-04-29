Sputnik Грузия
Главное воинское захоронение Тбилиси приводят в порядок ко Дню Победы – видео
В Тбилиси продолжаются работы по благоустройству Кукийского кладбища – одного из ключевых мемориальных мест города, где захоронены участники Великой... 29.04.2026, Sputnik Грузия
Главное воинское захоронение Тбилиси приводят в порядок ко Дню Победы – видео

11:00 29.04.2026 (обновлено: 13:26 29.04.2026)
В Тбилиси продолжаются работы по благоустройству Кукийского кладбища – одного из ключевых мемориальных мест города, где захоронены участники Великой Отечественной войны
Подготовка к 9 Мая началась 22 апреля и охватывает как территорию кладбища, так и сам воинский мемориал. На месте ведется уборка – очищают территорию от мусора и сухой травы, приводят в порядок прилегающие участки.

У входа уже обновили военную технику: покрасили установленную там самоходную артиллерийскую установку.

Параллельно идет более сложная работа – перепись захоронений. Архивные данные о солдатах, похороненных в братских могилах, утрачены, поэтому имена восстанавливают вручную – по надписям на надгробиях.

К акции присоединились школьники Тбилиси – они участвуют в уборке и помогают в работах на территории мемориала.

Участники проектов ВФМ и "Поезда памяти" вместе с дипломатами и общественными деятелями возложили венок и цветы.

Дети приняли участие в уборке воинского захоронения в рамках ежегодной акции ВФМ "Мы за чистоту".

В мероприятиях также приняли участие представители дипломатического корпуса, в том числе посол Республики Беларусь в Грузии Николай Рогащук и глава Секции интересов России Дмитрий Олисов.

Кукийское кладбище – старейший некрополь Тбилиси с почти трехвековой историей. Здесь расположено одно из крупнейших воинских захоронений в Грузии времен Второй мировой войны. Завершить работы планируется к 9 мая.
