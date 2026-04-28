https://sputnik-georgia.ru/20260428/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-28-aprelya-2026-298332415.html

Какой сегодня церковный праздник: 28 апреля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 28 апреля отмечают день памяти апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Анастасии и Василисы, а также...

2026-04-28T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/04/251926723_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_01c070d28a163d8fb81999cee5b3d550.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Аристарх, Пуд и ТрофимПо церковному календарю 28 апреля поминают апостолов от 70-ти – Аристарха, Пуда и Трофима. Они были сподвижники первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных посланиях, вошедших в книгу Деяния святых апостолов.Аристарх был епископом города Апамеи в Сирии и сотрудником первоверховного апостола Павла, о котором он неоднократно упоминает в своих Посланиях и в книге Деяний святых апостолов.Сенатор Пуд принимал в своем доме учеников Спасителя и верующих христиан, где построил церковь, названную "Пастырской". По преданию, в этой церкви служил апостол Петр.Трофим был родом из Едессы. Ученик и спутник апостола Павла, он разделял с ним все гонения и скорби.Все трое приняли мученическую смерть при императоре Нероне в Риме в 67 году, одновременно с апостолом Павлом.Василисса и АнастасияПо церковному календарю 28 апреля поминают мучениц Василису и Анастасию, живших в Риме, посвятивших себя служению Господу.Светом христианской веры Василису и Анастасию просветили апостолы Павел и Петр. Когда император Нерон (54-68 гг.) преследовал христиан и предавал их пыткам и казни, святые девы бесстрашно подбирали тела казненных и хоронили их.Когда об этом донесли Нерону, Василису и Анастасию заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. По приказу Нерона их казнили примерно в 68 году.Месукевийские мученикиПо церковному календарю 28 апреля поминают мучеников Сухия и 16 его сподвижников-грузин, пострадавших за веру. Все они были знатными вельможами при дворе правителя Албании (территория нынешнего Азербайджана).Сухий и его сподвижники, сопровождая дочь албанского правителя Сатеник, супругу армянского царя Артаксара (88-123 гг.), оказались в древней столице Армении Арташате, где проповедовал Хризос, грек-христианин, рукоположенный в иерея апостолом Фадеем.Вельможи уверовали во Спасителя, и все 17 новообращенных грузин последовали за Хризосом в Месопотамию. После мученической смерти блаженного Хризоса, духовным руководителем братии стал Сухий.В поисках уединенной жизни они поселились на горе Сукакети, недалеко от горного селения Багреванди, где вели строгую, подвижническую жизнь. Скудная горная растительность служила им пищей, а холодная ключевая вода – питьем.Правитель Албании, язычник Датианос, узнав, что его бывшие вельможи стали христианами и живут в уединении, поручил своему приближенному Барнапасу с отрядом воинов вернуть их ко двору и уговорить обратиться к прежней вере.Барнапас разыскал Сухия и его сподвижников, но когда те отвергли все уговоры, приказал пригвоздить крестообразно христиан к земле и сжечь. После сожжения их тела изрубили и разбросали по всей горе Сукакетли, поэтому мучеников назвали Месукевийскими (правильнее – Сукакетскими). Произошло это примерно в 123 году, по другим источникам – в 130-м.Святой Григорий, просветитель Армении, воздвиг церковь на том месте и основал обитель.ИмениныПо церковному календарю 28 апреля именины отмечают Анастасия, Василиса, Александр, Аристарх, Андрей, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

