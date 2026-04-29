Как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на туризм в Грузии – видео
Обострение ситуации вокруг Ирана и рост напряженности на Ближнем Востоке уже отражаются на глобальной туристической отрасли. Авиакомпании сокращают рейсы... 29.04.2026, Sputnik Грузия
16:09 29.04.2026 (обновлено: 17:16 29.04.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Обострение ситуации вокруг Ирана и рост напряженности на Ближнем Востоке уже отражаются на глобальной туристической отрасли. Авиакомпании сокращают рейсы, часть маршрутов становится менее доступной, а в Европе обсуждаются возможные ограничения воздушного пространства.

Как эти процессы скажутся на Грузии – стране, где туризм остается одной из ключевых отраслей экономики – в интервью Sputnik Грузия рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров.

По его оценке, несмотря на общий спад в мировой туристической индустрии, для Грузии текущая ситуация может создать не только риски, но и новые возможности.

"Ряд традиционно популярных направлений, в первую очередь в регионе Персидского залива, на фоне конфликта могут временно потерять привлекательность для туристов. Даже при стабилизации ситуации фактор безопасности еще долго будет влиять на выбор путешественников", – отмечает эксперт.

Он добавляет, что напряженность сохраняется и в других туристических направлениях, включая Турцию и Восточное Средиземноморье, где на ситуацию влияют региональные противоречия.

На этом фоне, по мнению Сафарова, часть туристов будет переориентироваться на более спокойные и безопасные страны, что может сыграть в пользу Грузии.

"Наиболее осторожные туристы будут выбирать направления, где ситуация выглядит стабильнее. В этом контексте у Грузии открываются достаточно хорошие перспективы", – считает он.

Отдельно эксперт обращает внимание на фактор российского турпотока. По его словам, значительная доля туристов в Грузии традиционно приходится на граждан России, и сохранение прямого авиасообщения играет здесь ключевую роль.

"Пока сохраняется доступность перелетов и нет ограничений по авиационному топливу, этот поток может оставаться стабильным", – отмечает Сафаров.

При этом он подчеркивает, что для реализации потенциальных преимуществ необходима активная работа как со стороны государства, так и туристического бизнеса.

"Сейчас важен момент, когда можно перехватить инициативу – усилить продвижение страны и воспользоваться изменениями на рынке", – говорит эксперт.

Таким образом, в условиях глобальной нестабильности Грузия может не только избежать серьезных потерь в туристической сфере, но и укрепить свои позиции как одного из востребованных направлений.
