https://sputnik-georgia.ru/20260429/kak-konflikt-na-blizhnem-vostoke-mozhet-povliyat-na-turizm-v-gruzii---video-298363033.html

Как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на туризм в Грузии – видео

Sputnik Грузия

Обострение ситуации вокруг Ирана и рост напряженности на Ближнем Востоке уже отражаются на глобальной туристической отрасли. Авиакомпании сокращают рейсы... 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T17:16+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

экспертное мнение

ближний восток

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/1d/298362680_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f85d6ae1d7f101dd6b28fa471ee8b4a.jpg

Обострение ситуации вокруг Ирана и рост напряженности на Ближнем Востоке уже отражаются на глобальной туристической отрасли. Авиакомпании сокращают рейсы, часть маршрутов становится менее доступной, а в Европе обсуждаются возможные ограничения воздушного пространства.Как эти процессы скажутся на Грузии – стране, где туризм остается одной из ключевых отраслей экономики – в интервью Sputnik Грузия рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров.По его оценке, несмотря на общий спад в мировой туристической индустрии, для Грузии текущая ситуация может создать не только риски, но и новые возможности."Ряд традиционно популярных направлений, в первую очередь в регионе Персидского залива, на фоне конфликта могут временно потерять привлекательность для туристов. Даже при стабилизации ситуации фактор безопасности еще долго будет влиять на выбор путешественников", – отмечает эксперт.Он добавляет, что напряженность сохраняется и в других туристических направлениях, включая Турцию и Восточное Средиземноморье, где на ситуацию влияют региональные противоречия.На этом фоне, по мнению Сафарова, часть туристов будет переориентироваться на более спокойные и безопасные страны, что может сыграть в пользу Грузии."Наиболее осторожные туристы будут выбирать направления, где ситуация выглядит стабильнее. В этом контексте у Грузии открываются достаточно хорошие перспективы", – считает он.Отдельно эксперт обращает внимание на фактор российского турпотока. По его словам, значительная доля туристов в Грузии традиционно приходится на граждан России, и сохранение прямого авиасообщения играет здесь ключевую роль."Пока сохраняется доступность перелетов и нет ограничений по авиационному топливу, этот поток может оставаться стабильным", – отмечает Сафаров.При этом он подчеркивает, что для реализации потенциальных преимуществ необходима активная работа как со стороны государства, так и туристического бизнеса."Сейчас важен момент, когда можно перехватить инициативу – усилить продвижение страны и воспользоваться изменениями на рынке", – говорит эксперт.Таким образом, в условиях глобальной нестабильности Грузия может не только избежать серьезных потерь в туристической сфере, но и укрепить свои позиции как одного из востребованных направлений.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

