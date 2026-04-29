Какой сегодня церковный праздник: 29 апреля 2026

По православному церковному календарю 29 апреля отмечают день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии, а также святого Леонида и других мучеников

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Агапия, Ирина и ХионияПо церковному календарю 29 апреля поминают мучениц Агапию, Ирину и Хионию, родных сестер, живших в конце III века недалеко от итальянского города Аквилеи.Осиротев рано, сестры вели благочестивую христианскую жизнь и решили посвятить себя Богу. Император Диоклетиан начал гонения на христиан во время посещения Аквилеи, и вскоре местные тюрьмы переполнились.Сестры были среди арестованных. Когда юных дев привели на суд к Диоклетиану, увидев их красоту, он, пожалев их, пообещал им найти знатных женихов из своей свиты. Но Агапия, Ирина и Хиония заявили, что готовы пострадать за Господа, и приняли мученическую смерть.Святые мученики По церковному календарю 29 апреля поминают святого Леонида и мучениц Хариессу, Нику, Галину, Калису (Калиду), Нунехию, Василиссу и Феодору, пострадавших за веру в Коринфе при императоре Деции примерно в 258 году.Родился Леонид на Пелопоннесе. Будущий святой служил начальником женского духовного хора. Во время гонений Деция, когда другие христиане скрывались и пытались избежать обысков, хор продолжал исполнять гимны и благодарственные молебны.Они единственные открыто исповедовали христианскую веру и за несколько дней до Пасхи были арестованы в городе Трезене и доставлены в Коринф к правителю Венусту.Сначала правитель, обещая богатство и славу, тщетно уговаривал задержанных принести жертву богам. Хитрость и пытки также не принесли результата. Поэтому было решено утопить Леонида и его учениц.Их бросили в море, но они шли по воде, как по суше, и пели духовные гимны. Мучители, догнав их на корабле, повесили на шеи камни и утопили.ИмениныПо церковному календарю 29 апреля именины отмечают Василиса, Ирина, Галина, Ника, Леонид, Михаил, Павел и Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников.

религия , справки , календарь религиозных праздников