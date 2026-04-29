Почему оппозиции в Грузии сложно конкурировать с "Грузинской мечтой" – видео
15:47 29.04.2026 (обновлено: 15:53 29.04.2026)
В преддверии нового электорального цикла в Грузии сохраняется вопрос: способна ли оппозиция сформировать силу, которая составит реальную конкуренцию правящей партии
По оценке эксперта по Южному Кавказу Нино Скворцовой, в ближайшей перспективе появление такой политической силы маловероятно. Она отмечает, что партия "Грузинская мечта" демонстрирует высокую адаптивность к общественным запросам.
"В разные периоды они позиционировали себя по-разному – от социал-демократической до консервативной силы. Но ключевое – они реагируют на запрос избирателя", – подчёркивает эксперт.
По её словам, именно способность "пересобираться" и подстраиваться под ожидания общества делает партию устойчивой на политической арене и затрудняет формирование альтернативы, способной перетянуть ее электорат.
Скворцова считает, что в стране сохранится многопартийный парламент, что соответствует модели парламентской республики. При этом Грузия, по ее мнению, находится в переходной стадии развития политической системы.
"Это не классическая модель, как, например, в Великобритании, а более новая система, характерная для государств с относительно короткой политической историей. Ее становление требует времени", – отмечает она.
Эксперт не исключает, что в перспективе может сохраниться доминирование одной партии, даже при формальном наличии конкуренции. Существенную роль в грузинской политике, по ее словам, по-прежнему играют личности, а не институты.
В этом контексте Скворцова приводит пример Михаил Саакашвили, чья популярность во многом была связана с харизмой и ярким публичным образом.
Отдельно она обращает внимание на проблему отрыва части оппозиции от избирателя.
"Если политическая сила не слышит граждан и не реагирует на их запросы, ей крайне сложно конкурировать", – подчеркивает эксперт.
В итоге, по ее оценке, ближайший электоральный цикл в Грузии, скорее всего, пройдет без появления сильной оппозиционной альтернативы, а позиции "Грузинской мечты" останутся устойчивыми.
