Приоритет СВО – уничтожение портовой логистики противника

Одесская портовая инфраструктура служит бандеровской Украине широким "окном в Европу", через которое поступает оружие для войны с Россией, пишет военный... 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T21:07+0400

Безусловное уничтожение натовской логистики в одесских портах в ходе СВО – стратегическая необходимость и залог национальной безопасности России в Причерноморье на будущее.Одессу, Измаил, Килию и другие портовые города в ночь на 29 апреля накрыла огненная волна возмездия – российские "Герани" ударили по объектам ВСУ, морским и речным судам с военными грузами из Болгарии, Румынии, Турции, оружейным складам на берегу – в Маяках, Беляевке и Теплодаре. Пожары и детонация в портовой зоне продолжаются на всей извилистой береговой линии протяженностью более 300 км – от Очакова до Измаила. Российские ракеты и дроны поражают также контейнеровозы с натовским оружием для ВСУ на переходе морем, вблизи Одессы.В зоне особого ударного внимания ВС России – также мосты и железные дороги, по которым украинская армия получает из стран Запада дроны, ракеты, средства ПВО. По объектам противника ежемесячно прилетают более 6000 "Гераней", не считая сотен высокоточных ракет, эта важная боевая работа продолжается 24/7. Киев заявил, что в марте сбито 33000 российских БПЛА. Агентство Reuters констатировало, что российские ударные дроны большой дальности "представляют экзистенциальную угрозу для Украины".На Западе хорошо понимают важность рассредоточенной одесской логистики для продолжения прокси-войны с Россией. Противник огрызается – сегодня ночью только над Севастополем и близ него сбиты 23 украинских БПЛА и уничтожены три безэкипажных катера. Ранее ВСУ массированно атаковали нефтебазу в Туапсе, и это не столько отдаляет перспективы мирного урегулирования развязанного США конфликта, сколько ставит крест на дальнейшем существовании украинской государственности. Политолог Ростислав Ищенко верно оценил перспективы: "Ликвидировали Украину – не будет ударов. Это не в идеале, а в любом варианте. Потому что, если будет Украина, будут и удары". Поэтому сотни российских высокоточных ударных дронов и ракет ежесуточно "кошмарят" объекты ВСУ и НАТО в Овидиополе, Вилково, Аккермане, Чабанке, Южном, Ильичевске. Если Россия не вернет Одессу, то перед лицом Истории обязана привести ее в "доекатерининское" состояние.Не голубой ДунайПо одной из одесских гостиниц с иностранными инструкторами ВСУ прилетело 27 апреля. Могло ли быть иначе – вопрос риторический. Даже в США признали, что одесские улицы "зачищаются" репрессивным правительством и находятся под неприкрытым контролем фашистских организаций. Народно-освободительное движение необходимо и неизбежно.На территории Украины нет ни одного истинно украинского города, все они построены в России, и Одесса – не исключение. Этот черноморский город-порт возник по воле российской императрицы Екатерины II в 1784 году. Военная гавань и купеческая пристань, построенные на месте небольшого поселения Хаджибей, к началу XIX века стали административным центром Новороссийского генерал-губернаторства. Город-порт еще тогда позволял контролировать морские перевозки и устье Дуная, связывать Россию с Центральной Европой. Геополитически Одесса бесценна, и за нее следует побороться. Даже генетический русофоб и германский канцлер Фридрих Мерц считает, что Украине "придется смириться с территориальными потерями". Представим, что думают о "бунтующей провинции" в Кремле.Киев уже готовит партизанские отряды на случай "российской оккупации". Однако, "партизанские" формирования России уже действуют – передают важную информацию, совершают диверсии на железной дороге и других объектах логистики ВСУ. На Западе считают, что этими людьми руководит лишь желание заработать. Полагаю, после выхода из тюрьмы студенты-диверсанты войдут в правительство того, что останется от Украины.Бандеровская мобилизация сегодня не покрывает потерь, хотя официально все нормально. Завтра киевским марионеткам можно будет рассчитывать лишь на FPV-дроны и наземных/морских роботов. Война трансформировалась в сложную технологическую систему, где решающую роль играет не отдельная бригада или ракетная система, а цепочки логистически-боевой интеграции, "волшебное" превращение экономики в боевую мощь. И если в бюджете ЕС на 2028-2034 годы предлагается увеличить военные расходы в десять раз – с 13 до 131 млрд евро, это гарантирует десятикратный рост потерь ВСУ и НАТО, во всех измерениях.Относительно отдельных ударов ВСУ по НПЗ в Туапсе и другим объектам в глубине российской территории, влиятельная американская газета WSJ верно заметила ключевой разрыв между демонстрацией возможностей и реальным результатом: "Украина пытается подорвать собственную экономику". Бандеровцы строят новую линию обороны – от Киева до Сум, подобную детской песочнице. На Западе перестали бояться ядерного оружия России. Наступает время напомнить о реальных основах миропорядка. Важно очень быстро и решительно убедить неразумных соседей по планете (ЕС и США) в крайней для них опасности существования бандеровской "Анти-России".Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

