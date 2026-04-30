Какой сегодня церковный праздник: 30 апреля 2026

По православному церковному календарю 30 апреля отмечают день памяти cвятых Симеона, Авделая, Анания, Хусдазада, Фусика, Азата, Аскитреи, Акакия, Адриана...

2026-04-30T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 30 апреля поминают священномученика Симеона, епископа Персидского, мучеников Авделая и Анания (пресвитеров), евнуха Хусдазада (Усфазана), Фусика, его дочь Аскитрею и других пострадавших во время преследования христиан во время правления персидского царя Сапора II (310-381).Сапор в 344 году издал указ, по которому христиане облагались тяжелым налогом. Когда некоторые из них отказались платить, царь стал жестоко преследовать их, обвиняя в бунте. Святителя Симеона привели на суд как мнимого врага персидского царства в железных оковах вместе с двумя пресвитерами – Авделаем и Ананией.Когда ни убеждения, ни угрозы не поколебали мужество святителя, его отправили в темницу. По дороге cвятой Симеон увидел евнуха Усфазана, бывшего наставника Сапора, который встал и поклонился епископу. Но святитель, отвернувшись, укорил его в том, что он, будучи христианином, поклонился солнцу из страха перед царем.Евнух всем сердцем раскаялся и горько плакал. Сапор, узнав о печали своего любимого воспитателя, спросил его, что случилось. Евнух, рассказав о своем отступничестве, заявил, что отныне будет поклоняться только Истинному Богу. Непреклонного старца казнили, а святитель, узнав об этом, возблагодарил со слезами Господа.Когда святителя вторично вызвали к царю, он вновь отказался поклониться языческим богам. Разгневанный Сапор казнил на глазах у святителя всех христиан, находившихся в темнице. Когда очередь дошла до священника Анании, он затрепетал. Тогда святой Фусик, один из вельмож царя, подбодрил его и тем самым выдал себя.По приказу Сапора святого Фусика замучили вместе с его дочерью Аскитреей. Святителя Симеона казнили последним. Источники указывают, что в то время казнили более тысячи мучеников.Епископ МелитинскийПо церковному календарю 30 апреля поминают преподобного Акакия, епископа Мелитинского, жившего в IV веке в городе Мелитине на территории Великой Армении.Родители будущего cвятого долго были бездетными и обещали младенца посвятить Богу. С юных лет Акакия отдали на служение церкви, где его воспитывал с любовью епископ Отрия и рукоположил во священника.Акакий со временем сам стал учителем. Среди его воспитанников был преподобный Евфимий Великий – светоч церкви. Акакий по всеобщему согласию был возведен на епископский престол после кончины святителя Отрия и мудро управлял своей епархией.За твердую веру, подвиги и смирение Господь наградил его даром чудотворения. Однажды, когда епископ служил литургию в новом храме, свод, прогнувшись из-за неправильно рассчитанного проекта, готов был упасть. Народ, испугавшись, устремился из храма, но святитель возгласом остановил бегущих: "Господь Защититель живота моего, кого устрашуся?"Свод, как бы повиснув в воздухе, остановился и рухнул, лишь когда богослужение закончилось, не причинив никому вреда, и святитель вышел последним из храма. После этого церковь вновь отстроили.Святитель Акакий мирно скончался примерно в 435 году.АдрианПо церковному календарю 30 апреля поминают мученика Адриана, пострадавшего при императоре Декии (249-251).Всех заключенных христиан, в том числе и Адриана, выпустили во время языческого праздника с тем, чтобы они принесли жертву идолам. Бросить благовонную смолу на жертвенник приказали и Адриану.Но мученик, сбросив лежавшие приношения на жертвеннике, разбросал огонь и разрушил жертвенник. Язычники набросились на него, жестоко избили палками и железными прутьями, а затем бросили в раскаленную печь. Произошло это примерно в 251 году.Папа РимскийПо церковному календарю 30 апреля поминают святителя Агапита, папу Римского, ревностного поборника православия.Святитель Агапит, заслуживший всеобщее уважение своей благочестивой жизнью, на папский престол был возведен в 535 году.Папу Агапита Готфский король Теодорик Великий направил в Константинополь для переговоров о мире, он по дороге исцелил хромого и немого человека. Исцелил слепого нищего папа и в Константинополе.В Константинополе папа Агапит принял участие в Поместном Соборе, где выступил против еретика Севера, учившего, что тело Господа было подвержено тлению, подобно человеческому. Скончался папа в 536 году в Константинополе.ИмениныПо церковному календарю 30 апреля именины отмечают Александр, Адриан, Ефрем, Михаил, Макар, Семен, Федор и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников.

