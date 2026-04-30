Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в марте 2026 года составила 6,64% 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T10:50+0400

2026-04-30T10:50+0400

2026-04-30T11:04+0400

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе Грузии на 1 апреля 2026 года составил 69,47 миллиарда лари, что на 1,61 миллиарда лари, или на 2,37%, больше, чем в начале марта 2026 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в марте 2026 года, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 689,69 миллиона лари, или на 2,09%, а вклады до востребования выросли на 916,49 миллиона лари, или на 2,63%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 апреля 2026 года составил 53,4%, что на 0,63 процентного пункта меньше по сравнению с данными на 1 марта 2026 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в марте 2026 года составила 6,64%, в том числе 9,01% – по депозитам в национальной валюте, и 2,33% – в иностранной валюте.На конец февраля 2026 года в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном фонде.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6920 GEL/$1.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика