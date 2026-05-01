Грузин представляет Россию в ООН – личности, о которых мы не знаем

Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе об участии в Международном конгрессе в России и знакомстве с...

2026-05-01T12:51+0400

Мне улыбнулась удача поступить в аспирантуру в крупнейший в Москве Государственный университет управления, и вот уже полгода, помимо учебы, я становлюсь участником интересных и важных мероприятий, узнавая для себя Россию изнутри и убеждаясь, что для грузин здесь самая доброжелательная атмосфера. Для меня было счастьем, когда меня пригласили в РУДН на очень важное мероприятие – XXII Международный конгресс "Блищенковские чтения", который объединил преподавателей, аспирантов и студентов ведущих университетов и научных работников академических центров России и зарубежных стран. Тема конгресса: "Международно-правовые проблемы соблюдения баланса между экономическим, социальным и экологическим измерениями устойчивого развития". Конгресс объединил ведущих экспертов в области международного права и юриспруденции. Участники обсудили ключевые тенденции современного международного права, обменялись опытом с зарубежными коллегами и отметили высокий уровень организации форума, ставшего важной диалоговой площадкой для студентов, аспирантов и признанных ученых. Мероприятие объединило более 400 выступающих и свыше одной тысячи участников из 28 стран. На пленарном заседании выступил в том числе Аслан Абашидзе – заведующий кафедрой международного права РУДН, профессор, и. о. директора Юридического института РУДН, профессор МГИМО МИД России, член Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации, член Научно-консультативного Совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, Председатель Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук. Я перечислил все его регалии для того, чтобы наш читатель хорошо разглядел человека, который из Аджарии (возможно, некоторые его перепутают с тем Асланом Абашидзе, который руководил Аджарией, но это другой Аслан Абашидзе, заслуженный и известный человек в кругу международного права), и защищает сейчас интересы России в ООН. Я узнал, что Абашидзе был переизбран в комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам на период с 2027 по 2030 год. Как о нем написал МИД РФ: "В ходе выборов в комитет на новый четырехлетний срок был переизбран представитель Российской Федерации – доктор юридических наук, профессор Аслан Абашидзе, что является свидетельством признания высокой квалификации и профессионализма российского эксперта, а также подтверждением со стороны международного сообщества важной роли России в международных делах". Мне было очень приятно услышать такие высказывания МИД РФ об Аслане Абашидзе. Думаю, что в Грузии должны знать о таком человеке, который руководит одним из сильных вузов России – РУДН. Когда я прибыл на конференцию, то увидел среди участников много грузин, которые приехали в Россию учиться. Все это происходит благодаря программам Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии. Сейчас многие студенты-грузины учатся в России. Я поговорил с Абашидзе, и он сказал, что сегодня и в РУДН учится много грузин, и он рад принимать студентов, так как там есть все условия для получения качественного образования. На мероприятии я увидел, как уважительно относились к Аслану Абашидзе участники – из Китая, ближнего и дальнего зарубежья. Были представлены все сильные университеты, и все представители говорили о вкладе Абашидзе в международное право, юриспруденцию. В РУДН я посмотрел книги, которые выпустил Абашидзе и по которым учатся студенты в Казахстане, России и многих постсоветских странах. "Блищенковские чтения" – важнейший конгресс, который проходит каждый год. Грузию представлял я. Аслан Абашидзе сказал мне, что всегда рад грузинам, которые учатся в России и принимают участие в мероприятиях в стенах РУДН. Сегодня очень много студентов приезжают в Россию учиться, они повышают свои знания, а Абашидзе – человек, который много значит в этой стране. Хочется, чтобы и наше государство как-то сотрудничало с таким профессионалом, как Аслан Абашидзе. Потому что многие темы, важные для наших стран, пересекаются. Было бы хорошо, если бы установилось сотрудничество между университетами России и Грузии, чтобы и наши вузы участвовали в столь важных образовательных мероприятиях в соседней стране, ведь в Россию приезжают много ученых и экспертов и из Европы. Учеба для грузин в России бесплатна, это огромная удача для многих студентов, и я бы пожелал, чтобы их число росло с каждым годом. А Абашидзе является большим болельщиком и лоббистом грузин в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Николоз Мжаванадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/04/280924400_794:0:2842:2048_100x100_80_0_0_73a41d5dec18f23435940800da28b168.jpg

