Какой сегодня церковный праздник: 1 мая 2026

По православному церковному календарю 1 мая отмечают день памяти мучеников Виктора, Зотика, Акиндина, Зинона и Севериана, а также поминают святителя... 01.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-01T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календареВиктор, Зотик, Акиндин, Зинон и СеверианПо церковному календарю 1 мая поминают мучеников Виктора, Зотика, Акиндина, Зинона и Севериана, пострадавших при императоре Диоклетиане (284-305).Жили будущие cвятые в Никомидии, когда этот город был восточной столицей Римской империи. Император Диоклетиан целенаправленно искоренял христианство, не щадя ни простых людей, ни своих приближенных.Многие знатные христиане стремились разделить судьбу единоверцев. Так, Георгий, который был членом императорского военного совета, явился к Диоклетиану сам, раздав бедным свое имущество и отпустив рабов на волю.Объявив себя христианином, он обличил Диоклетиана в жестокости и несправедливости. Уговорить Георгия отречься Диоклетиану не удалось, и он приказал пытать воина. Георгий переносил пытки, которые длились восемь дней, мужественно и терпеливо. За мужество и духовную победу над палачами великомученика назвали Победоносцем.Виктор, Зотик, Акиндин, Зинон и Севериан были среди наблюдающих за пытками великомученика Георгия. Мужество и непоколебимая вера мученика поразили их, и они открыто заявили, что тоже веруют во Христа. Судья распорядился казнить немедленно новых христиан. Это произошло в 303 году.Святитель Косма и преподобный АвксентийПо церковному календарю 1 мая поминают святителя Косму, епископа Халкидонского, и преподобного Авксентия, его сподвижника, живших в IX веке, когда последователей православия преследовали иконоборцы.Косма, житель Константинополя, принял постриг еще в молодости. Впоследствии был рукоположен в сан епископа Халкидонского и защищал ревностно православную веру от еретиков-иконоборцев. В этой борьбе помощником святителя был преподобный Авксентий.Епископа иконоборцы многократно пытались склонить на свою сторону, но он остался верным православию до конца. Не подчинился он и указу императора Льва Армянина (813-820) об удалении из храмов святых икон, за что был изгнан с кафедры и сослан в заточение.После возвращения из ссылки епископ продолжал отстаивать почитание святых икон вместе с Авксентием. Епископ от непрестанных гонений ослабел телом, но духом оставался все так же тверд.До самой кончины примерно в 815-820 году святитель и преподобный незыблемо хранили православную веру.ИмениныПо церковному календарю 1 мая именины отмечают Тамара, Антон, Василий, Виссарион, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма и Феликс.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

