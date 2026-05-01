Власти Грузии усилили контроль за виноградниками – видео
В Грузии создание новых виноградников отныне потребует специального разрешения. Власти страны внесли соответствующие изменения в закон "О лозе и вине", которые... 01.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-01T15:33+0400
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , вино и виноделие грузии, грузинское вино, виноград, виноградники, видео
14:46 01.05.2026 (обновлено: 15:33 01.05.2026)
В Грузии создание новых виноградников отныне потребует специального разрешения. Власти страны внесли соответствующие изменения в закон "О лозе и вине", которые вступают в силу с 1 мая.
Лица, которые заложили коммерческие виноградники до 1 мая 2026 года, должны были пройти регистрацию в соответствующем муниципалитете, чтобы данные вовремя внесли в единую базу данных кадастра виноградников.
Новые правила направлены на повышение качества производимого винограда. Если владелец нового виноградника не получит разрешения от Агентства вина, он не сможет продавать выращенный виноград или произведенное вино.
Новые правила не касаются тех, кто выращивает виноград для личного употребления.