https://sputnik-georgia.ru/20260503/298412949.html

Политическая асфиксия: как ЕС задыхается от своих санкций

Политическая асфиксия: как ЕС задыхается от своих санкций

Sputnik Грузия

20-й пакет санкций ЕС олицетворяет продолжение крестового похода на Восток. Но в конкурентной схватке крупных игроков, таких как США, Китай и Россия, ЕС... 03.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-03T16:45+0400

2026-05-03T16:45+0400

2026-05-03T16:45+0400

в мире

аналитика

политика

китай

европа

азия

bloomberg

россия

антироссийские санкции

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/03/298413115_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ea4ca0a40708afb1d14781fcbe61ba30.jpg

Антироссийская санкционная эйфория не позволяет евробюрократии увидеть, сколь опасно США интригуют против Евросоюза, пишет колумнист Sputnik Беларусь Николай Левчук."Сделано в Европе"Тем временем цена на газ в Европе растет, а Китай решил наказать ЕС за включение своих компаний в 20-й пакет санкций, тоже включив семь европейских компаний в список предприятий, подлежащих экспортному контролю за участие в поставках оружия на Тайвань.Впервые в санкционном списке Китая – немецкая Hensoldt AG (радиолокационные и сенсорные технологии), бельгийские FN Herstal и FN Browning Group (производство стрелкового оружия). В перечень вошли и четыре чешские компании, включая оружейные Excalibur Army и Omnipol.Тревожный сигнал для ЕС, экономика которого в значительной степени связана с китайской. Правда, официальный Пекин заявил, что это целенаправленная мера против организаций, связанных с военной сферой, и она не повлияет на более широкую торговлю между Китаем и ЕС, но прецедент создан. К тому же на своем рынке ЕС протекционистскими мерами пытается дискриминировать производителей из Китая.Так, в новом законопроекте "Сделано в Европе" для компаний, стремящихся получить доступ к государственному финансированию в стратегических секторах, таких как автомобилестроение, зеленые технологии или металлургия, вводится порог минимального использования комплектующих из ЕС. Китай уже предупредил ЕС об ответных мерах.Санкционный протекционизм ЕС – палка о двух концах. Навязчивое желание выдавить с рынка российский газ в пользу американского дорого обходится европейской экономике. Давно не слышно о германском экономическом чуде, которое не в последнюю очередь стало возможным благодаря дешевому газу из России. В ЕС все больше говорят о рецессии.По оценкам Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., ЕС все еще закрывает примерно 12% своих потребностей в газе за счет поставок из России, часть из них поступает по трубопроводам. Запрет на спотовые (на основе краткосрочных соглашений) поставки приведет к сокращению российского СПГ примерно на 2,8–3,5 млн тонн в год, а это около 3% от общего объема импорта СПГ в ЕС в прошлом году.Как известно, с 25 апреля 2026 года введен запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным соглашениям. Импорт же любого российского СПГ, включая долгосрочные контракты, должен быть прекращен до 31 декабря 2026 года.Ранее в рамках 14-го пакета санкций был введен полный запрет на использование портов ЕС для перевалки российского СПГ в третьи страны. Фактические поставки по трубопроводам должны быть прекращены до 30 сентября 2027 года.В 2025 году экономика ЕС лишилась более 1 трлн евро из-за сокращения поставок газа из России. Резкое снижение поставок привело к резкому росту цен на энергоносители, которые ударили по энергоемким производствам в ЕС, вынуждая их переносить в Китай.Бенефициары кризисаИ все ради того, чтобы европейский рынок заняли компании из США, которые стали крупнейшим поставщиком (почти 58% импорта СПГ в ЕС). При этом потребовались значительные инвестиции в инфраструктуру СПГ-терминалов при удорожании самого продукта.Одновременно Китай оказался выгодополучателем санкционного кризиса в Европе, которая, как отмечает Bloomberg, начинает вводить запрет на импорт российского СПГ в непростое время, когда война в Иране серьезно подрывает глобальные цепочки поставок.По данным Евростата, доля России среди поставщиков СПГ в Евросоюз в феврале этого года составила 13,7%, таким образом, РФ сохранила за собой второе место. Доля в поставках трубопроводного газа составила 11,6% – здесь Россия опустилась на четвертое место с третьего.ЕС за февраль импортировал из России СПГ на 454,1 миллиона евро, а трубопроводного газа – на 299,2 миллиона евро. Кроме России, основными поставщиками СПГ в Евросоюз в феврале стали США (54%) Нигерия (8%), Катар и Норвегия (по 6%).Сокращение поставок происходит в то время, когда базовая цена на газ в регионе уже подскочила примерно на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке. В ближайшие месяцы Европе потребуется закупить больше топлива, чтобы пополнить истощенные запасы до наступления следующей зимы, поскольку мировые поставки стремительно сократились.Многое зависит от того, как долго пятая часть мировых запасов СПГ будет оставаться запертыми в Персидском заливе. Между тем, статус второго по величине поставщика СПГ в ЕС означает, что Россия остается значимым игроком в Европе.На данный момент в Европе достаточно газа, в том числе благодаря добровольному сокращению мирового спроса. Регион медленно наращивает запасы, в то время как потребители в Азии, которые могли бы конкурировать за поставки, решили сократить потребление в ответ на блокаду Ормузского пролива.Но ситуация может измениться, когда летом обострится конкуренция между Европой и Азией за поставки топлива. В ЕС уже раздаются голоса о том, что в случае ухудшения ситуации Еврокомиссия может объявить чрезвычайное положение.Тогда придется временно разрешить закупки российского топлива на спотовом рынке, несмотря на санкции. Пойти на уступки, начав покупать российский газ вскоре после введения запрета? Это будет тяжелым решением, но настоящее испытание для ЕС начнется 1 января 2027 года, когда будут запрещены долгосрочные поставки.Газ уходит в АзиюВ следующем году крупнейшим поставщикам энергии в Европе придется расторгнуть контракты на поставку российского СПГ, в том числе французской компании TotalEnergies SE, испанской Naturgy Energy Group SA и немецкой SEFE Securing Energy for Europe GmbH. Но европейский запрет не вытеснит российский СПГ с мирового рынка.ПАО "Новатэк" – №3 по доказанным запасам газа среди публичных компаний мира и четвертый в мире по производству СПГ, основной акционер Ямальского газохимического комплекса в Арктике, поставляющего в настоящее время газ в Европу, прилагает все усилия для диверсификации поставок.Компания наращивает продажи в Азии, предлагая покупателям краткосрочные поставки, привязанные к различным ценовым индексам. "Новатэк" провел переговоры с индийскими и китайскими покупателями, а также обратился к импортерам в Юго-Восточной Азии.В прошлом месяце компания подписала предварительное соглашение о поставках СПГ во Вьетнам. По данным Energy Aspects, часть объемов может быть перенаправлена в Турцию и Египет. Сам "Новатэк" эти инсайдерские данные не комментирует.Эксперты считают, что есть лишь логистические ограничения, которые влияют на то, сколько СПГ "Новатэк" может отправить на Восток, например, наличие подходящих танкеров. Но если эти усилия увенчаются успехом, они решат проблему конкуренции между Европой и Азией за поставки газа – решат в пользу Азии.Объектом санкций является не только газ, но и нефть из России. 20-й пакет, как отмечается в официальном сообщении ЕС, "содержит основу для будущего запрета на оказание морских услуг, касающихся российской сырой нефти и нефтепродуктов". Его реализация будет осуществляться при полной координации и по согласованию с "Большой семеркой".Эта попытка ЕС ввести санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для продажи нефти, наталкивается на наибольшее внутреннее сопротивление.Ряд стран настороженно отнесся к предложениям нанести санкционные удары по портам в Грузии и Индонезии. Италия и Венгрия выразили обеспокоенность по поводу порта Кулеви в Грузии, а Греция и Мальта – по поводу порта в Индонезии из-за возможных убытков.Тем не менее, еще 46 судам "теневого флота" теперь запрещен доступ в порты, запрещается предоставлять им услуги, связанные с морскими перевозками. Количество судов под санкциями достигло 632. По факту – это политическая асфиксия самого ЕС, которая ведет к усилению США и Китая.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

китай

европа

азия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, аналитика, политика, китай, европа, азия, bloomberg, россия, антироссийские санкции, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины